В Ленинградской области сбили два беспилотника
2025-08-23T18:08:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Как сообщали в Минобороны РФ, средствами ПВО в период с 14.00 мск до 17.00 мск было сбито четыре беспилотника над Ленинградской областью. "Силами ПВО по предварительной информации уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Также Дрозденко дал поручение всем структурным подразделениям перейти на режим повышенной готовности.
