https://ria.ru/20250823/drozdenko-2037196391.html

В Ленинградской области сбили два беспилотника

В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 23.08.2025

В Ленинградской области сбили два беспилотника

Два беспилотника были сбиты в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T18:08:00+03:00

2025-08-23T18:08:00+03:00

2025-08-23T19:43:00+03:00

безопасность

ленинградская область

гатчина

кириши

александр дрозденко

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Как сообщали в Минобороны РФ, средствами ПВО в период с 14.00 мск до 17.00 мск было сбито четыре беспилотника над Ленинградской областью. "Силами ПВО по предварительной информации уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Также Дрозденко дал поручение всем структурным подразделениям перейти на режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037187920.html

ленинградская область

гатчина

кириши

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ленинградская область, гатчина, кириши, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф)