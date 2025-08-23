Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сбили два беспилотника
18:08 23.08.2025 (обновлено: 19:43 23.08.2025)
В Ленинградской области сбили два беспилотника
В Ленинградской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 23.08.2025
В Ленинградской области сбили два беспилотника
Два беспилотника были сбиты в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Как сообщали в Минобороны РФ, средствами ПВО в период с 14.00 мск до 17.00 мск было сбито четыре беспилотника над Ленинградской областью. "Силами ПВО по предварительной информации уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Также Дрозденко дал поручение всем структурным подразделениям перейти на режим повышенной готовности.
безопасность, ленинградская область, гатчина, кириши, александр дрозденко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Ленинградская область, Гатчина, Кириши, Александр Дрозденко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ленинградской области сбили два беспилотника

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты в Ленинградской области над Гатчиной и Киришами, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Как сообщали в Минобороны РФ, средствами ПВО в период с 14.00 мск до 17.00 мск было сбито четыре беспилотника над Ленинградской областью.
"Силами ПВО по предварительной информации уничтожены два БПЛА в Киришах и Гатчине. Разрушений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также Дрозденко дал поручение всем структурным подразделениям перейти на режим повышенной готовности.
БезопасностьЛенинградская областьГатчинаКиришиАлександр ДрозденкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
