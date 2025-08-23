Рейтинг@Mail.ru
04:10 23.08.2025
В Госдуме предложили разработать расчет "Индекса шринкфляции"
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Росстата Сергею Галкину с предложением разработать и включить в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт "Индекса шринкфляции", то есть скрытого повышения цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт "Индекса шринкфляции", - сказано в документе. Вице-спикер Госдумы для формирования индекса предлагает утвердить базовый набор продуктов, который будут отслеживать специалисты Росстата в крупнейших торговых сетях, учитывая не только цену, но и точный вес и объем каждой единицы. "На основе собранных данных вычисляется изменение фактической стоимости. Например, если раньше за 1000 рублей мы покупали 10 упаковок молока весом 1 кг каждая (итого 10 кг), а теперь за те же 1000 рублей получаем 10 упаковок по 900 грамм (итого 9 кг), то реальная цена за килограмм молока выросла, даже если цена упаковки не изменилась", - отмечается в обращении. По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит создать дополнительный аналитический инструмент для более точной оценки реального уровня инфляции и принятия адресных решений в социально-экономической сфере. "Для граждан это повысит прозрачность рынка, позволит принимать более информированные потребительские решения и защитит их права, обеспечивая ясность и честность ценообразования", - поясняется в документе.
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Госдуме предложили разработать расчет "Индекса шринкфляции"

Чернышов предложил разработать ежеквартальный расчет скрытого повышения цен

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Росстата Сергею Галкину с предложением разработать и включить в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт "Индекса шринкфляции", то есть скрытого повышения цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт "Индекса шринкфляции", - сказано в документе.
Вице-спикер Госдумы для формирования индекса предлагает утвердить базовый набор продуктов, который будут отслеживать специалисты Росстата в крупнейших торговых сетях, учитывая не только цену, но и точный вес и объем каждой единицы.
"На основе собранных данных вычисляется изменение фактической стоимости. Например, если раньше за 1000 рублей мы покупали 10 упаковок молока весом 1 кг каждая (итого 10 кг), а теперь за те же 1000 рублей получаем 10 упаковок по 900 грамм (итого 9 кг), то реальная цена за килограмм молока выросла, даже если цена упаковки не изменилась", - отмечается в обращении.
По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит создать дополнительный аналитический инструмент для более точной оценки реального уровня инфляции и принятия адресных решений в социально-экономической сфере. "Для граждан это повысит прозрачность рынка, позволит принимать более информированные потребительские решения и защитит их права, обеспечивая ясность и честность ценообразования", - поясняется в документе.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в сфере здравоохранения
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
