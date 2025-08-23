https://ria.ru/20250823/chelyabinsk-2037210391.html

В Челябинской области ликвидировали пожар на птицефабрике

В Челябинской области ликвидировали пожар на птицефабрике - РИА Новости, 23.08.2025

В Челябинской области ликвидировали пожар на птицефабрике

Спасатели ликвидировали пожар на птицефабрике в Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T20:19:00+03:00

2025-08-23T20:19:00+03:00

2025-08-23T20:20:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037165378_6:0:1105:618_1920x0_80_0_0_b01bb3757be54a288e908138340a7786.jpg

МОСКВА, 23 авг- РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на птицефабрике в Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар в Челябинской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что кровля птицефабрики загорелась на площади семи тысяч квадратных метров, в здании находились пять человек, они эвакуировались самостоятельно. Отмечалось, что к тушению привлекли 46 человек и 12 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250823/stavropole-2037201476.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)