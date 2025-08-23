Рейтинг@Mail.ru
В Театре имени Пушкина простились с Бутусовым
13:43 23.08.2025 (обновлено: 15:05 23.08.2025)
В Театре имени Пушкина простились с Бутусовым
В Театре имени Пушкина простились с Бутусовым - РИА Новости, 23.08.2025
В Театре имени Пушкина простились с Бутусовым
Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым завершилась в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым завершилась в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Проститься с великими мастером пришли его родные, друзья, коллеги и ученики. Среди них народный артист РФ, худрук Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин, заслуженный артист России, режиссер Евгений Писарев, худрук МХТ имени Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, актриса Александра Урсуляк, народная артистка РФ Анна Алексахина, артисты Александр Матросов, Сергей Волков, режиссёр Кама Гинкас народная артистка России Генриетта Яновская и многие другие. В фойе театра расположен портрет Юрия Бутусова, а также траурные венки, которые направили коллективы Студии театрального искусства (СТИ), Театра имени Ленсовета, РАМТа, а также вахтанговцы и мхатовцев. Прощание проходило на основной сцене театра, на котором для церемонии были установлены декорации из спектаклей режиссера. Музыкальное обрамление составили композиции, также использованные в постановках Бутусова. К концу церемонии вся сцена была заполнена цветами. В завершение прощания из здания театра вынесли большой портрет мастера, которого проводили в последний путь под громкие аплодисменты, они не смолкали более 10 минут. Бутусова кремировали в Болгарии. Также 14 августа с режиссером простились в Софии. После церемонии прощания в Москве прах Бутусова перевезут в Санкт-Петербург. Соболезнования в связи с трагическим уходом Бутусова из жизни выразили коллективы Театра имени Вахтангова, где он занимал пост главного режиссера с 2018 по 2022 год, Российский академический молодежный театр (РАМТ), Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета, которым мастер руководил с 2011 по 2018 годы, Театр Маяковского, ГИТИС и другие. Кроме того, Театр имени Ленсовета посвятит памяти Бутусова показ поставленного им спектакля "Макбет.Кино." 7 сентября. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова. В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Юрий Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены, его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров.
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Москве
Очередь из десятков людей выстроилась у дверей Московского драматического театра им. Пушкина, чтобы проститься с режиссером Юрием Бутусовым, передает корреспондент РИА Новости.
В Театре имени Пушкина простились с Бутусовым

В Театре имени Пушкина простились с режиссером Юрием Бутусовым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрощание с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. 23 августа 2025
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. 23 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым завершилась в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает корреспондент РИА Новости.
Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии.
Проститься с великими мастером пришли его родные, друзья, коллеги и ученики. Среди них народный артист РФ, худрук Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин, заслуженный артист России, режиссер Евгений Писарев, худрук МХТ имени Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, актриса Александра Урсуляк, народная артистка РФ Анна Алексахина, артисты Александр Матросов, Сергей Волков, режиссёр Кама Гинкас народная артистка России Генриетта Яновская и многие другие.
В фойе театра расположен портрет Юрия Бутусова, а также траурные венки, которые направили коллективы Студии театрального искусства (СТИ), Театра имени Ленсовета, РАМТа, а также вахтанговцы и мхатовцев.
Прощание проходило на основной сцене театра, на котором для церемонии были установлены декорации из спектаклей режиссера. Музыкальное обрамление составили композиции, также использованные в постановках Бутусова. К концу церемонии вся сцена была заполнена цветами. В завершение прощания из здания театра вынесли большой портрет мастера, которого проводили в последний путь под громкие аплодисменты, они не смолкали более 10 минут.
Бутусова кремировали в Болгарии. Также 14 августа с режиссером простились в Софии. После церемонии прощания в Москве прах Бутусова перевезут в Санкт-Петербург.
Соболезнования в связи с трагическим уходом Бутусова из жизни выразили коллективы Театра имени Вахтангова, где он занимал пост главного режиссера с 2018 по 2022 год, Российский академический молодежный театр (РАМТ), Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета, которым мастер руководил с 2011 по 2018 годы, Театр Маяковского, ГИТИС и другие. Кроме того, Театр имени Ленсовета посвятит памяти Бутусова показ поставленного им спектакля "Макбет.Кино." 7 сентября.
Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.
В числе его наиболее известных спектаклей, поставленных в разных театрах, "В ожидании Годо", "Ричард III", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет. Кино", "Чайка", "Добрый человек из Сезуана", "Бег". Как отмечали ранее в ГИТИСе, Юрий Бутусов был режиссером-бунтарем, который рушил привычные рамки сцены, его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских площадках Европы были всегда событием, меняющим представление о театре, ломающим границы жанров.
