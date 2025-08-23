В Москве проходит церемония прощания с режиссером Бутусовым

https://ria.ru/20250823/butusov-2037139007.html

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым началась в Московском драматическом театре имени Пушкина в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Бутусов умер в возрасте 63 лет. Как уточнил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, режиссер утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Проститься с великими мастером пришли его родные, друзья, коллеги и ученики. В фойе театра расположен портрет Юрия Бутусова, а также траурные венки, которые направили коллективы театра Студия театрального искусства (СТИ), Театра имени Ленсовета, РАМТа, а также вахтанговцев и мхатовцев. Бутусова кремировали в Болгарии. Также 14 августа с режиссером простились в Софии. После церемонии прощания в Москве прах Бутусова перевезут в Санкт-Петербург. Соболезнования в связи с трагическим уходом Бутусова из жизни выразили коллективы Театра имени Вахтангова, где он занимал пост главного режиссера с 2018 по 2022 год, Российский академический молодежный театр (РАМТ), Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета, которым мастер руководил с 2011 по 2018 годы, Театр Маяковского, ГИТИС и другие. Кроме того, Театр имени Ленсовета посвятит памяти Бутусова показ поставленного им спектакля "Макбет.Кино." 7 сентября. Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год - главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

