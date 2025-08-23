Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 23.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 23.08.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на Константиновском направлении
Подразделениями "Южной" группировки войск был уничтожен финский бронетранспортер ХА-180 "Паси", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2025
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Подразделениями "Южной" группировки войск был уничтожен финский бронетранспортер ХА-180 "Паси", сообщили в Минобороны России. "БТР XA-180, также известный как "Паси" - современный финский бронетранспортёр, используемый ВСУ, был замечен в ходе передвижения по открытой местности. Артиллерийским огнем бронетранспортер был поврежден и обездвижен. После этого координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, который окончательно уничтожил бронированное транспортное средство", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что кроме уничтоженного БТР, расчетами БПЛА был поражен и легковой транспорт ВСУ, что позволило сорвать попытки ротации и подвоза продовольствия и боеприпасов для подразделений ВСУ.
Работа вооруженных сил России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Подразделениями "Южной" группировки войск был уничтожен финский бронетранспортер ХА-180 "Паси", сообщили в Минобороны России.
"БТР XA-180, также известный как "Паси" - современный финский бронетранспортёр, используемый ВСУ, был замечен в ходе передвижения по открытой местности. Артиллерийским огнем бронетранспортер был поврежден и обездвижен. После этого координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, который окончательно уничтожил бронированное транспортное средство", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что кроме уничтоженного БТР, расчетами БПЛА был поражен и легковой транспорт ВСУ, что позволило сорвать попытки ротации и подвоза продовольствия и боеприпасов для подразделений ВСУ.
ВС России уничтожили укрепрайон ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
