ВС России уничтожили бронеавтомобиль США на Константиновском направлении

ВС России уничтожили бронеавтомобиль США на Константиновском направлении - РИА Новости, 23.08.2025

ВС России уничтожили бронеавтомобиль США на Константиновском направлении

Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили американский бронеавтомобиль и гексакоптер "Баба Яга" на константиновском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.08.2025

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили американский бронеавтомобиль и гексакоптер "Баба Яга" на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе н.п. Константиновка операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки были обнаружены вражеский бронеавтомобиль Humvee американского производства и гексакоптер типа "Баба Яга", - говорится в сообщении.

