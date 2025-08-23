https://ria.ru/20250823/broneavtomobil--2037120519.html
ВС России уничтожили бронеавтомобиль США на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили американский бронеавтомобиль и гексакоптер "Баба Яга" на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В районе н.п. Константиновка операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки были обнаружены вражеский бронеавтомобиль Humvee американского производства и гексакоптер типа "Баба Яга", - говорится в сообщении.
