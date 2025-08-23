https://ria.ru/20250823/bloger-2037152054.html
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 23.08.2025
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:40:00+03:00
2025-08-23T12:40:00+03:00
2025-08-23T12:40:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996108216_15:0:1135:630_1920x0_80_0_0_b8f6ec60111c2c3ab827d9c9a902070b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов. После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что началась доследственная проверка в отношении блогера. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Согласно положениям УК РФ, максимальное наказание, которое может грозить блогеру, - пять лет лишения свободы, при этом по некоторым частям статьи - до трех лет.
https://ria.ru/20250821/lerchek-2036839474.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996108216_280:0:1120:630_1920x0_80_0_0_642824bf391b54f9f797f926e5010bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
Блогеру Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.
Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России
и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что началась доследственная проверка в отношении блогера.
В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").
Согласно положениям УК РФ, максимальное наказание, которое может грозить блогеру, - пять лет лишения свободы, при этом по некоторым частям статьи - до трех лет.