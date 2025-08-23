https://ria.ru/20250823/bloger-2037152054.html

Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов. После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что началась доследственная проверка в отношении блогера. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Согласно положениям УК РФ, максимальное наказание, которое может грозить блогеру, - пять лет лишения свободы, при этом по некоторым частям статьи - до трех лет.

