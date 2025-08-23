Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 23.08.2025
12:40 23.08.2025
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 23.08.2025
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса... РИА Новости, 23.08.2025
происшествия
россия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов. После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что началась доследственная проверка в отношении блогера. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Согласно положениям УК РФ, максимальное наказание, которое может грозить блогеру, - пять лет лишения свободы, при этом по некоторым частям статьи - до трех лет.
россия
Новости
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма

Блогеру Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Блогеру Арсену Маркаряну, на которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ.
Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.
После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что началась доследственная проверка в отношении блогера.
В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").
Согласно положениям УК РФ, максимальное наказание, которое может грозить блогеру, - пять лет лишения свободы, при этом по некоторым частям статьи - до трех лет.
ПроисшествияРоссия
 
 
