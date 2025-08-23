https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037113725.html

ПВО ночью сбила семь украинских БПЛА

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территориями Ростовской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.

