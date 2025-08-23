Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила семь украинских БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 23.08.2025 (обновлено: 07:13 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037113725.html
ПВО ночью сбила семь украинских БПЛА
ПВО ночью сбила семь украинских БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
ПВО ночью сбила семь украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T07:11:00+03:00
2025-08-23T07:13:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
краснодарский край
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территориями Ростовской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
краснодарский край
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, волгоградская область, краснодарский край, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбила семь украинских БПЛА

МО РФ: силы ПВО ночью уничтожили семь украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территориями Ростовской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВолгоградская областьКраснодарский крайРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала