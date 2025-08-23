https://ria.ru/20250823/bespilotniki-2037113500.html
Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе
Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2025
Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар по военной инфраструктуре противника, уничтожив 23 пункта управления БПЛА в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T07:05:00+03:00
2025-08-23T07:05:00+03:00
2025-08-23T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар по военной инфраструктуре противника, уничтожив 23 пункта управления БПЛА в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар военной инфраструктуре противника на всех участках линии боевого соприкосновения. Эффективная работа разведывательных подразделений позволила выявить и уничтожить 23 активных пункта управления БПЛА противника", - сказали в пресс-центре. Как сообщается, успех был достигнут на начальном этапе благодаря завоеванию полного превосходства в воздухе. "Первый удар нанесли подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск, которые в одночасье захватив инициативу в "малом небе" нанесли массированный удар по беспилотникам противника в районах населенных пунктов Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике", - добавил в пресс-центре. Отмечается, что далее был нанесён масштабный комбинированный удар артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по пунктам управления БПЛА противника, в результате все выявленные цели на данном участке были уничтожены. Противник лишился возможности вести разведку, корректировать огонь и оказывать поддержку своим передовым подразделениям. "В условиях полного превосходства в небе штурмовые подразделения при поддержке артиллерии оперативно подавили и заняли вражеские позиции, что позволило успешно завершить операции по освобождению вышеуказанных населенных пунктов", - отметили военные.
https://ria.ru/20250823/svo-2037108881.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, В мире
Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе
Бойцы "Юга" уничтожила 23 пункта управления беспилотниками ВСУ в Донбассе
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар по военной инфраструктуре противника, уничтожив 23 пункта управления БПЛА в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар военной инфраструктуре противника на всех участках линии боевого соприкосновения. Эффективная работа разведывательных подразделений позволила выявить и уничтожить 23 активных пункта управления БПЛА противника", - сказали в пресс-центре.
Как сообщается, успех был достигнут на начальном этапе благодаря завоеванию полного превосходства в воздухе.
"Первый удар нанесли подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск, которые в одночасье захватив инициативу в "малом небе" нанесли массированный удар по беспилотникам противника в районах населенных пунктов Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике", - добавил в пресс-центре.
Отмечается, что далее был нанесён масштабный комбинированный удар артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по пунктам управления БПЛА противника, в результате все выявленные цели на данном участке были уничтожены. Противник лишился возможности вести разведку, корректировать огонь и оказывать поддержку своим передовым подразделениям.
"В условиях полного превосходства в небе штурмовые подразделения при поддержке артиллерии оперативно подавили и заняли вражеские позиции, что позволило успешно завершить операции по освобождению вышеуказанных населенных пунктов", - отметили военные.