Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе

Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2025

Бойцы "Юга" уничтожили 23 пункта управления дронами ВСУ в Донбассе

23.08.2025

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар по военной инфраструктуре противника, уничтожив 23 пункта управления БПЛА в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки войск нанесли масштабный удар военной инфраструктуре противника на всех участках линии боевого соприкосновения. Эффективная работа разведывательных подразделений позволила выявить и уничтожить 23 активных пункта управления БПЛА противника", - сказали в пресс-центре. Как сообщается, успех был достигнут на начальном этапе благодаря завоеванию полного превосходства в воздухе. "Первый удар нанесли подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск, которые в одночасье захватив инициативу в "малом небе" нанесли массированный удар по беспилотникам противника в районах населенных пунктов Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике", - добавил в пресс-центре. Отмечается, что далее был нанесён масштабный комбинированный удар артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по пунктам управления БПЛА противника, в результате все выявленные цели на данном участке были уничтожены. Противник лишился возможности вести разведку, корректировать огонь и оказывать поддержку своим передовым подразделениям. "В условиях полного превосходства в небе штурмовые подразделения при поддержке артиллерии оперативно подавили и заняли вражеские позиции, что позволило успешно завершить операции по освобождению вышеуказанных населенных пунктов", - отметили военные.

донбасс

2025

