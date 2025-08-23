https://ria.ru/20250823/bempilotniki-2037099535.html
ПВО вечером сбила десять украинских беспилотников
ПВО вечером сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 23.08.2025
ПВО вечером сбила десять украинских беспилотников
Над российскими регионами вечером сбили десять дронов ВСУ, сообщило Минобороны. 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Над российскими регионами вечером сбили десять дронов ВСУ, сообщило Минобороны."Двадцать второго августа c 20.50 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО вечером сбила десять украинских беспилотников
