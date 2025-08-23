Москва за счет инфраструктурных кредитов приобрела 99 вагонов "Иволга 4.0"

https://ria.ru/20250823/bagreeva-2037153179.html

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Столичные власти приобрели 99 вагонов поезда "Иволга 4.0" для Московских центральных диаметров (МЦД) на средства инфраструктурных бюджетных кредитов, которые были получены в текущем году, заявила в субботу заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Москвы Мария Багреева."Инфраструктурные бюджетные кредиты в условиях высоких процентных ставок являются эффективным инструментом для финансирования создания и модернизации объектов в регионах России. Москва участвует в программе с 2022 года", — сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Заместитель мэра добавила, что в 2025 году Москва закупила 99 вагонов "Иволга 4.0", которые будут курсировать на МЦД. А с 2022 по 2025 год благодаря инфраструктурным кредитам было закуплено 385 вагонов для МЦД, а также 468 вагонов для Большой кольцевой линии Московского метрополитена.Подобные кредиты предоставляются регионам Российской Федерации на льготных условиях сроком до 15 лет и по ставке 3% годовых, отметили в пресс-службе ДЭПР.Кроме того, благодаря реализации различных проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов растет транспортная доступность на конкретных территориях, а также проводится комплексное социально-экономическое развитие регионов.В свою очередь, гендиректор "Фонда развития территорий" – оператора программы инфраструктурных бюджетных кредитов Василий Купызин заявил, что свыше 1,27 млн квадратных метров жилья было построено в столице благодаря проектам, реализованным за счет средств инфраструктурных кредитов, его слова приводит пресс-служба ДЭПР. Также это финансирование помогло создать 4,2 тысячи новых мест для работы в городе. Купызин добавил, что проекты, реализованные в мегаполисе за счет инфраструктурных кредитов, способствовали привлечению свыше 445,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций.Подвижной состав "Иволга 4.0" – это городские поезда последнего поколения. У вагонов современные системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, оповещения. Пассажиры этих вагонов могут воспользоваться вайфаем, USВ-розетками, а также креплениями для велосипедов. Производством поездов этой серии занимается АО "Трансмашхолдинг". А всего в производстве задействовано порядка 600 предприятий по всей России. Приобретенные за счет средств кредитов поезда курсируют по МЦД-3 и МЦД-4. Как напомнили в пресс-службе департамента, движение по этим маршрутам было запущено в 2023 году (август и сентябрь).Полное открытие движения по Большой кольцевой линии Московского метрополитена состоялось 1 марта 2023 года. Эта ветка существенно улучшила транспортную связанность столицы и уменьшила нагрузку на центральные узлы пересадки. Благодаря новым пересадкам пассажиры столичного метро могут экономить до 45 минут в день в пути на некоторых направлениях.Ранее Багреева сообщала, что столица демонстрирует стабильный рост экономики по всем ключевым показателям и продолжает удерживать позиции в тройке крупнейших городских экономик мира. Создание комфортных условий для бизнеса является одним из приоритетов работы правительства города.

