https://ria.ru/20250823/azarov-2037174325.html

Экс-премьер Украины пообещал увековечить память Вышинского

Экс-премьер Украины пообещал увековечить память Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025

Экс-премьер Украины пообещал увековечить память Вышинского

Когда на Украину вернется нормальная власть, память об исполнительном директоре медиагруппы "Россия сегодня" и члене СПЧ Кирилле Вышинском будет увековечена,... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T15:28:00+03:00

2025-08-23T15:28:00+03:00

2025-08-23T15:28:00+03:00

в мире

украина

москва

россия

кирилл вышинский

николай азаров (политик)

служба безопасности украины

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_0:219:3190:2013_1920x0_80_0_0_112af50a02dec2c7f2158f6020bf989e.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Когда на Украину вернется нормальная власть, память об исполнительном директоре медиагруппы "Россия сегодня" и члене СПЧ Кирилле Вышинском будет увековечена, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Я думаю, что память о Кирилле, когда (на Украину - ред.) вернется нормальная власть, она обязательно увековечит его память, чтобы потомки, народ Украины помнил своих достойных людей по жизни", - сказал Азаров в беседе с агентством. Он выразил искреннее сочувствие в связи с кончиной Вышинского, отметив, что потерять такого человека - большое горе. "И как-то вот судьба несправедлива. Она отбирает лучших в таком молодом возрасте. Поэтому выражаю глубочайшие соболезнования… Все лучшие пожелания семье и близким", - заключил Азаров. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-мгоду жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037153555.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, россия, кирилл вышинский, николай азаров (политик), служба безопасности украины, вгтрк