Экс-премьер Украины пообещал увековечить память Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
15:28 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/azarov-2037174325.html
Экс-премьер Украины пообещал увековечить память Вышинского
2025-08-23T15:28:00+03:00
2025-08-23T15:28:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Когда на Украину вернется нормальная власть, память об исполнительном директоре медиагруппы "Россия сегодня" и члене СПЧ Кирилле Вышинском будет увековечена, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Я думаю, что память о Кирилле, когда (на Украину - ред.) вернется нормальная власть, она обязательно увековечит его память, чтобы потомки, народ Украины помнил своих достойных людей по жизни", - сказал Азаров в беседе с агентством. Он выразил искреннее сочувствие в связи с кончиной Вышинского, отметив, что потерять такого человека - большое горе. "И как-то вот судьба несправедлива. Она отбирает лучших в таком молодом возрасте. Поэтому выражаю глубочайшие соболезнования… Все лучшие пожелания семье и близким", - заключил Азаров. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-мгоду жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Когда на Украину вернется нормальная власть, память об исполнительном директоре медиагруппы "Россия сегодня" и члене СПЧ Кирилле Вышинском будет увековечена, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"Я думаю, что память о Кирилле, когда (на Украину - ред.) вернется нормальная власть, она обязательно увековечит его память, чтобы потомки, народ Украины помнил своих достойных людей по жизни", - сказал Азаров в беседе с агентством.
Он выразил искреннее сочувствие в связи с кончиной Вышинского, отметив, что потерять такого человека - большое горе.
"И как-то вот судьба несправедлива. Она отбирает лучших в таком молодом возрасте. Поэтому выражаю глубочайшие соболезнования… Все лучшие пожелания семье и близким", - заключил Азаров.
Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-мгоду жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Памяти Кирилла Вышинского
