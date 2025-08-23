Под Арзамасом фура с углекислотой взорвалась после столкновения с автовозом
© Фото : Полиция Нижегородской области/TelegramПоследствия столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Под Арзамасом взорвалась фура с углекислотой после столкновения с автовозом, есть погибший, сообщил главк МВД России по Нижегородской области.
По данным полиции, авария произошла на 427-м километре трассы М-12 около 12:00. Водитель грузовика врезался в авто, перевозившее другие машины.
© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramПоследствия столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области
"В результате ДТП произошел взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте", — говорится в релизе.
Травмы также получили взрослый и ребенок, которые находились в проезжающей мимо машине, им оказали помощь. На месте работают сотрудники ГАИ, им предстоит выяснить причину аварии.
Движение на участке затруднено, организован объезд на 394-м километре трассы.
© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramПоследствия столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области
