Под Арзамасом фура с углекислотой взорвалась после столкновения с автовозом

23.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Под Арзамасом взорвалась фура с углекислотой после столкновения с автовозом, есть погибший, сообщил главк МВД России по Нижегородской области.По данным полиции, авария произошла на 427-м километре трассы М-12 около 12:00. Водитель грузовика врезался в авто, перевозившее другие машины."В результате ДТП произошел взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте", — говорится в релизе.Травмы также получили взрослый и ребенок, которые находились в проезжающей мимо машине, им оказали помощь. На месте работают сотрудники ГАИ, им предстоит выяснить причину аварии.Движение на участке затруднено, организован объезд на 394-м километре трассы.

