https://ria.ru/20250823/anokhin-2037158775.html
Анохин рассказал Лут о развитии сельских территорий и достижениях АПК
Анохин рассказал Лут о развитии сельских территорий и достижениях АПК - РИА Новости, 23.08.2025
Анохин рассказал Лут о развитии сельских территорий и достижениях АПК
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин провели встречу, где обсудили развитие сельских территорий и... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:38:00+03:00
2025-08-23T13:38:00+03:00
2025-08-23T13:38:00+03:00
смоленская область
василий анохин
оксана лут
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин провели встречу, где обсудили развитие сельских территорий и достижения агропромышленного комплекса региона. "Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детского сада на 150 мест, строительство блочно-модульной котельной, капитальный ремонт средней школы №2, закупка нового оборудования для районной больницы, благоустройство детской площадки. В случае федеральной поддержки, проект начнем реализовывать уже в 2026 году, а размер финансирования составит около 1,5 миллиарда рублей", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Кроме того, он рассказал министру о достижениях смоленского АПК. По ряду позиций Смоленская область находится на лидирующих позициях. Анохин также уточнил, что в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" поделился инициативой по строительству домов и квартир для профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственной академии в Смоленске. В 2025 году обеспечат жильем 57 семей, трудящихся в вузе. На эти цели из федерального бюджета в область направят более 200 миллионов рублей дополнительного финансирования. "Выражаю благодарность Оксане Николаевне за продуктивную встречу и за поддержку нашего региона!" — написал Анохин.
https://ria.ru/20250819/anokhin-2036342190.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, оксана лут, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Оксана Лут, Смоленская область
Анохин рассказал Лут о развитии сельских территорий и достижениях АПК
Лут и Анохин обсудили развитие АПК и сельских территорий в Смоленской области
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин провели встречу, где обсудили развитие сельских территорий и достижения агропромышленного комплекса региона.
"Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детского сада на 150 мест, строительство блочно-модульной котельной, капитальный ремонт средней школы №2, закупка нового оборудования для районной больницы, благоустройство детской площадки. В случае федеральной поддержки, проект начнем реализовывать уже в 2026 году, а размер финансирования составит около 1,5 миллиарда рублей", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Кроме того, он рассказал министру о достижениях смоленского АПК. По ряду позиций Смоленская область находится на лидирующих позициях.
Анохин также уточнил, что в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" поделился инициативой по строительству домов и квартир для профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственной академии в Смоленске. В 2025 году обеспечат жильем 57 семей, трудящихся в вузе. На эти цели из федерального бюджета в область направят более 200 миллионов рублей дополнительного финансирования.
"Выражаю благодарность Оксане Николаевне за продуктивную встречу и за поддержку нашего региона!" — написал Анохин.