Анохин рассказал Лут о развитии сельских территорий и достижениях АПК

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин провели встречу, где обсудили развитие сельских территорий и достижения агропромышленного комплекса региона. "Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детского сада на 150 мест, строительство блочно-модульной котельной, капитальный ремонт средней школы №2, закупка нового оборудования для районной больницы, благоустройство детской площадки. В случае федеральной поддержки, проект начнем реализовывать уже в 2026 году, а размер финансирования составит около 1,5 миллиарда рублей", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Кроме того, он рассказал министру о достижениях смоленского АПК. По ряду позиций Смоленская область находится на лидирующих позициях. Анохин также уточнил, что в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" поделился инициативой по строительству домов и квартир для профессорско-преподавательского состава сельскохозяйственной академии в Смоленске. В 2025 году обеспечат жильем 57 семей, трудящихся в вузе. На эти цели из федерального бюджета в область направят более 200 миллионов рублей дополнительного финансирования. "Выражаю благодарность Оксане Николаевне за продуктивную встречу и за поддержку нашего региона!" — написал Анохин.

