Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ
21:25 23.08.2025 (обновлено: 23:22 23.08.2025)
Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ
Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025
Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется в горах Кыргызстана как минимум до весны, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется в горах Кыргызстана как минимум до весны, сообщил Telegram-канал Mash.По данным источника, эксперты назвали альпинистский сезон 2025 года завершенным, и поиски ее палатки начнутся не раньше 2026 года.Канал также опубликовал видеозапись, на которой запечатлена последняя попытка спасательной группы добраться до спортсменки. Спасатели на высоте 6100 метров преодолевают снежную бурю на пике Победы, однако Наталья оказалась на высоте 7140 метров, где условия еще более экстремальные.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
киргизия, россия, в мире
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется в горах Кыргызстана как минимум до весны, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, эксперты назвали альпинистский сезон 2025 года завершенным, и поиски ее палатки начнутся не раньше 2026 года.
Канал также опубликовал видеозапись, на которой запечатлена последняя попытка спасательной группы добраться до спортсменки. Спасатели на высоте 6100 метров преодолевают снежную бурю на пике Победы, однако Наталья оказалась на высоте 7140 метров, где условия еще более экстремальные.
Глава лагеря ответил на вопрос об эвакуации россиянки, застрявшей в горах
Вчера, 12:23
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.

В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.
Застрявшую в горах Киргизии россиянку не будут спасать, сообщили СМИ
22 августа, 19:10
 
