https://ria.ru/20250823/alpinistka-2037217453.html

Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ

Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025

Тело российской альпинистки пролежит в горах Киргизии до весны, пишут СМИ

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется в горах Кыргызстана как минимум до весны, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T21:25:00+03:00

2025-08-23T21:25:00+03:00

2025-08-23T23:22:00+03:00

киргизия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035515326_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d2682d6a6ee1afbaa601df1fe339ada1.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется в горах Кыргызстана как минимум до весны, сообщил Telegram-канал Mash.По данным источника, эксперты назвали альпинистский сезон 2025 года завершенным, и поиски ее палатки начнутся не раньше 2026 года.Канал также опубликовал видеозапись, на которой запечатлена последняя попытка спасательной группы добраться до спортсменки. Спасатели на высоте 6100 метров преодолевают снежную бурю на пике Победы, однако Наталья оказалась на высоте 7140 метров, где условия еще более экстремальные.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7, 2 тысячи метров над уровнем моря. Ей пытались помочь другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из спасавших погиб от переохлаждения.В минувшую субботу к эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 Министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. Тогда же на помощь Наговицыной вышел отряд альпинистов.

https://rsport.ria.ru/20250823/rossiyanka-2037148294.html

https://ria.ru/20250822/alpinistka-2037055245.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, в мире