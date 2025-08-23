Рейтинг@Mail.ru
"Пила, материлась, изменяла": почему Васильева сбежала в монастырь
10:40 23.08.2025
"Пила, материлась, изменяла": почему Васильева сбежала в монастырь
"Пила, материлась, изменяла": почему Васильева сбежала в монастырь
"Пила, материлась, изменяла": почему Васильева сбежала в монастырь
Екатерина Васильева уже отметила 80 лет. Она оставила заметный след в советском кино, пережила бурную молодость, сложные браки, искала спасение в алкоголе и...
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Екатерина Васильева уже отметила 80 лет. Она оставила заметный след в советском кино, пережила бурную молодость, сложные браки, искала спасение в алкоголе и мирской суете, а в итоге ушла в монастырь, приняв постриг."Некрасивая красавица" из творческой семьиБудущая актриса родилась 15 августа 1945 года в Москве. Её отец - поэт Сергей Васильев, мать - Олимпиада Макаренко приходилась племянницей знаменитому педагогу Антону Макаренко.Семья жила обеспеченно - дача, автомобиль, домработница. Но в 12 лет Екатерина пережила развод родителей и вместе с матерью и братом оказалась в коммуналке. Подрабатывала на почте и вечерами посещала театральную студию.В 1962 году поступила во ВГИК с первой попытки. Уже тогда отмечали её яркий талант, но внешность называли "не кинематографической". Это не помешало начать карьеру в кино ещё в годы учёбы: дебют состоялся в фильме "На завтрашней улице" (1965). Кинематограф принес Екатерине Васильевой популярность, но сама актриса всегда считала главным делом своей жизни театр."Кино я не любила и не люблю. Думаю, оно досталось мне как испытание, чтобы научиться смирению. Из фильмов принимаю только "Визит дамы" Михаила Козакова. Все свои настоящие удачи связываю исключительно с театром. Четырнадцать лет отдала МХАТу, работала с великими режиссёрами - Ефремовым, Эфросом, Додиным, Гинкасом, Чхеидзе, Любимовым, Занусси…" - признавалась актриса.Поступила в театральный ВУЗ актриса не из-за внешности, а благодаря внутреннему сиянию, которое вспомнил режиссёр Сергей Соловьёв: "рыжая, стройная, с абсолютной внутренней свободой".Звёздные роли и успех у зрителейПик популярности пришёлся на 1970-1980-е годы. Её роли в "Бумбараше", "Соломенной шляпке" и сказке "Обыкновенное чудо" сделали Васильеву одной из самых заметных актрис советского кино.Всего в её фильмографии более 160 работ. Последний раз она появилась на экране в 2020 году в комедии "Гудбай, Америка".В юности Екатерина вела богемный образ жизни: много курила, пила и ругалась. Брат актрисы вспоминал, что её коммунальную комнату друзья прозвали "два восемьдесят семь" - по цене бутылки водки.Васильева вращалась в кругу диссидентов, где пели "запретные" песни, обсуждали власть и устраивали шумные вечеринки. Несмотря на "неклассическую" внешность, она без труда покоряла мужчин и часто заводила романы.Первый брак с режиссёром Сергеем Соловьёвым актриса заключила ещё студенткой. Он обожал её, называл женщиной редкой красоты, но Екатерина продолжала гулять и изменять. Брак распался.Вторым мужем стал драматург Михаил Рощин. Их любовь была стремительной: актриса ушла к нему из семьи. В 1973 году родился сын Дмитрий. Но и этот союз оказался недолговечным. Васильева злоупотребляла алкоголем, а в финале их семейной драмы и сама застала супруга с домработницей.Рощин позже говорил: "Катя оказалась сумасшедшая, да ещё и пьющая. Жить было невыносимо".Сын-священник и семейные тайныВасильева признавалась, что дорогу к вере она нашла не одна - вместе с сыном."Мы вместе росли духовно - мать и ребенок. Когда я встретила отца Владимира Волгина, сыну было всего семь, а мне тридцать пять. Благодаря его молитвам и наставлениям началась наша новая жизнь - жизнь воцерковленная. Отец Владимир стал нашим духовником и постоянно напоминал мне: главная обязанность матери - воспитать сына христианином. Но для этого недостаточно слов. Нужно действие. Нужно самой быть для ребенка примером", — рассказывала актриса.Сын актрисы, Дмитрий Рощин, окончил ВГИК, но актёром не стал. Он избрал духовный путь и стал протоиереем, настоятелем храма Николая Чудотворца на Трёх Горах. Женат, отец восьмерых детей. У него есть и внебрачный сын от актрисы Елены Кориковой. Однако Дмитрий не признал ребёнка, а, по слухам, сама Екатерина настояла на разрыве этой связи.Слухи о том, что Васильева ушла в монастырь, появились ещё в 1990-е. На самом деле тогда актрису к вере приобщила врач Екатерина Трубецкая. У Васильевой появился духовный наставник. Позднее актриса признавалась, что её падения были следствием "женской эмансипации", а сама она много грешила: "Я пила, материлась, делала аборты, изменяла. Сколько бы детей нарожала, если бы вовремя пришла к Богу…".В 2021 году Екатерина Васильева приняла постриг с именем Василиса. Она откровенно говорила, что не раз стояла на грани жизни и смерти, тяжело болела и чудом выкарабкалась."У меня не было мысли останавливаться. Но ковид закрыл спектакли... Я эту жизнь уже не тянула. В монастыре легче - там мне проще. Там дисциплина, служба, я плачу и молюсь, - вспоминала Васильева в интервью. - Я пришла за спасением... Мне хочется отмолить грехи".Наставница и проповедницаВ последние годы Васильева живёт в монастыре Зосимова пустынь. Она пропагандирует православные ценности, выступает духовной наставницей для многих. В январе 2025 года её видели на похоронах актрисы Евгении Добровольской, где Васильева исполняла роль духовного утешителя.Бывший агент актрисы Наталия Соболева поделилась подробностями о её нынешнем состоянии. По ее словам, Васильева намеренно избегает излишнего внимания и свела контакты к минимуму: "Екатерина Сергеевна сознательно ограничила круг общения. Она ушла в монастырь именно для того, чтобы её не тревожили. Мы время от времени созваниваемся, у неё всё хорошо. И я её позицию прекрасно понимаю", - подчеркнула она.Сегодня актриса, которая когда-то была кумиром миллионов и символом "богемной свободы", сама называет свою прошлую жизнь "греховной ошибкой" и говорит, что обрела долгожданный мир только в вере.
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Екатерина Васильева уже отметила 80 лет. Она оставила заметный след в советском кино, пережила бурную молодость, сложные браки, искала спасение в алкоголе и мирской суете, а в итоге ушла в монастырь, приняв постриг.

"Некрасивая красавица" из творческой семьи

Будущая актриса родилась 15 августа 1945 года в Москве. Её отец - поэт Сергей Васильев, мать - Олимпиада Макаренко приходилась племянницей знаменитому педагогу Антону Макаренко.
Семья жила обеспеченно - дача, автомобиль, домработница. Но в 12 лет Екатерина пережила развод родителей и вместе с матерью и братом оказалась в коммуналке. Подрабатывала на почте и вечерами посещала театральную студию.
В 1962 году поступила во ВГИК с первой попытки. Уже тогда отмечали её яркий талант, но внешность называли "не кинематографической". Это не помешало начать карьеру в кино ещё в годы учёбы: дебют состоялся в фильме "На завтрашней улице" (1965). Кинематограф принес Екатерине Васильевой популярность, но сама актриса всегда считала главным делом своей жизни театр.
"Кино я не любила и не люблю. Думаю, оно досталось мне как испытание, чтобы научиться смирению. Из фильмов принимаю только "Визит дамы" Михаила Козакова. Все свои настоящие удачи связываю исключительно с театром. Четырнадцать лет отдала МХАТу, работала с великими режиссёрами - Ефремовым, Эфросом, Додиным, Гинкасом, Чхеидзе, Любимовым, Занусси…" - признавалась актриса.
Поступила в театральный ВУЗ актриса не из-за внешности, а благодаря внутреннему сиянию, которое вспомнил режиссёр Сергей Соловьёв: "рыжая, стройная, с абсолютной внутренней свободой".
Звёздные роли и успех у зрителей

Пик популярности пришёлся на 1970-1980-е годы. Её роли в "Бумбараше", "Соломенной шляпке" и сказке "Обыкновенное чудо" сделали Васильеву одной из самых заметных актрис советского кино.
Всего в её фильмографии более 160 работ. Последний раз она появилась на экране в 2020 году в комедии "Гудбай, Америка".
В юности Екатерина вела богемный образ жизни: много курила, пила и ругалась. Брат актрисы вспоминал, что её коммунальную комнату друзья прозвали "два восемьдесят семь" - по цене бутылки водки.
Васильева вращалась в кругу диссидентов, где пели "запретные" песни, обсуждали власть и устраивали шумные вечеринки. Несмотря на "неклассическую" внешность, она без труда покоряла мужчин и часто заводила романы.
Первый брак с режиссёром Сергеем Соловьёвым актриса заключила ещё студенткой. Он обожал её, называл женщиной редкой красоты, но Екатерина продолжала гулять и изменять. Брак распался.
Вторым мужем стал драматург Михаил Рощин. Их любовь была стремительной: актриса ушла к нему из семьи. В 1973 году родился сын Дмитрий. Но и этот союз оказался недолговечным. Васильева злоупотребляла алкоголем, а в финале их семейной драмы и сама застала супруга с домработницей.
Рощин позже говорил: "Катя оказалась сумасшедшая, да ещё и пьющая. Жить было невыносимо".
Сын-священник и семейные тайны

Васильева признавалась, что дорогу к вере она нашла не одна - вместе с сыном.
"Мы вместе росли духовно - мать и ребенок. Когда я встретила отца Владимира Волгина, сыну было всего семь, а мне тридцать пять. Благодаря его молитвам и наставлениям началась наша новая жизнь - жизнь воцерковленная. Отец Владимир стал нашим духовником и постоянно напоминал мне: главная обязанность матери - воспитать сына христианином. Но для этого недостаточно слов. Нужно действие. Нужно самой быть для ребенка примером", — рассказывала актриса.
Сын актрисы, Дмитрий Рощин, окончил ВГИК, но актёром не стал. Он избрал духовный путь и стал протоиереем, настоятелем храма Николая Чудотворца на Трёх Горах. Женат, отец восьмерых детей. У него есть и внебрачный сын от актрисы Елены Кориковой. Однако Дмитрий не признал ребёнка, а, по слухам, сама Екатерина настояла на разрыве этой связи.
Слухи о том, что Васильева ушла в монастырь, появились ещё в 1990-е. На самом деле тогда актрису к вере приобщила врач Екатерина Трубецкая. У Васильевой появился духовный наставник. Позднее актриса признавалась, что её падения были следствием "женской эмансипации", а сама она много грешила: "Я пила, материлась, делала аборты, изменяла. Сколько бы детей нарожала, если бы вовремя пришла к Богу…".
В 2021 году Екатерина Васильева приняла постриг с именем Василиса. Она откровенно говорила, что не раз стояла на грани жизни и смерти, тяжело болела и чудом выкарабкалась.
"У меня не было мысли останавливаться. Но ковид закрыл спектакли... Я эту жизнь уже не тянула. В монастыре легче - там мне проще. Там дисциплина, служба, я плачу и молюсь, - вспоминала Васильева в интервью. - Я пришла за спасением... Мне хочется отмолить грехи".
Наставница и проповедница

В последние годы Васильева живёт в монастыре Зосимова пустынь. Она пропагандирует православные ценности, выступает духовной наставницей для многих. В январе 2025 года её видели на похоронах актрисы Евгении Добровольской, где Васильева исполняла роль духовного утешителя.
Бывший агент актрисы Наталия Соболева поделилась подробностями о её нынешнем состоянии. По ее словам, Васильева намеренно избегает излишнего внимания и свела контакты к минимуму: "Екатерина Сергеевна сознательно ограничила круг общения. Она ушла в монастырь именно для того, чтобы её не тревожили. Мы время от времени созваниваемся, у неё всё хорошо. И я её позицию прекрасно понимаю", - подчеркнула она.
Сегодня актриса, которая когда-то была кумиром миллионов и символом "богемной свободы", сама называет свою прошлую жизнь "греховной ошибкой" и говорит, что обрела долгожданный мир только в вере.
