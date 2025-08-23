https://ria.ru/20250823/aktrisa-2036821098.html

Не уступила: последняя трагедия актрисы Людмилы Суворкиной

Не уступила: последняя трагедия актрисы Людмилы Суворкиной - РИА Новости, 23.08.2025

Не уступила: последняя трагедия актрисы Людмилы Суворкиной

74-летняя Людмила Суворкина — звезда советского кино, запомнившаяся ролью в фильме "Центровой из поднебесья", — погибла в страшном пожаре в собственной... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T08:28:00+03:00

2025-08-23T08:28:00+03:00

2025-08-23T08:28:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036840477_0:0:655:368_1920x0_80_0_0_5d1ff2c0024434985a9e2ad7433449f4.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. 74-летняя Людмила Суворкина — звезда советского кино, запомнившаяся ролью в фильме "Центровой из поднебесья", — погибла в страшном пожаре в собственной квартире.Страшная смерть стала финалом жизни, полной одиночества и забвения: актриса, оставшаяся без поддержки, потерявшая мужа мужа, отчаянно сопротивлялась давлению сына, требовавшего передать ему роскошную трешку в центре Москвы.Отключенные за долги коммуникации, сжигание мусора в камине и последний звонок подруге с мольбой о помощи — всё это привело к трагедии, раскрывшей жестокую изнанку жизни некогда блистательной артистки.Забытая звезда, сгоревшая в одиночестве5 апреля 2025 года. Москва, Лесная улица. В старом доме с облупившейся штукатуркой пахнет гарью. Сначала слабо — будто кто-то оставил сигарету в пепельнице. Потом резче, едче. Дым стелется по лестничной клетке, пробирается в щели соседних квартир. Кто-то звонит в МЧС.Пожарные приезжают быстро, но огонь уже пожирает квартиру № 47. Деревянные перекрытия, которые когда-то предупреждал о рисках управдом, горят, как спички. Внутри — ни звука. Ни криков, ни стонов. Только треск пламени и гулкий грохот падающей мебели.Когда дым рассеивается, среди обугленных стен находят тело. Высокое, хрупкое, почти невесомое. Как будто жизнь ушла из него давно, а огонь лишь завершил начатое.Так умирает Людмила Суворкина. Бывшая звезда советского кино. Женщина, которая могла бы стать легендой.Но никто не плачет.Взлет, которого не случилосьОна была красивой. Не просто миловидной — той редкой красотой, которую замечают сразу. Высокая, статная, с пронзительным взглядом. В ГИТИСе про нее шептались: "Это же будущая Доронина!"Но Людмила не любила пустых разговоров. Не участвовала в студенческих попойках, не заискивала перед преподавателями, не искала покровителей. Она просто играла. Так, что даже самые язвительные однокурсники замолкали, когда она выходила на сцену.Именно талант, а не связи, открыл ей двери "Ленкома". Без блата, без закулисных игр — чистая удача. Ей дали роль в спектакле "Этот милый старый дом", и критики написали: "Наконец-то свежее дыхание!"Но вместо головокружительной карьеры — внезапный переезд в Тулу. Почему? Никто не знал. Коллеги судачили:"Характер испортил всё".Любовь, семья и медленное падениеВ Туле она встретила Владимира Губанова. Режиссер с несчастливой судьбой: первая жена ушла от него к Георгию Данелии, забрав сына. Людмила стала его спасением.Они казались идеальной парой. Шумные застолья до утра, смех, звон бокалов. Они даже установили в квартире камин — несмотря на предупреждения управдома. "Мы будем сидеть у огня и вспоминать вас добрым словом!" — смеялась Людмила.Но время шло. Роли в театре становились всё меньше, а бутылок в доме — всё больше.Одиночество и последний актСмерть мужа сломала её. Владимир умер после инсульта, и Людмила осталась одна. Сын Никита, выросший в роскоши и равнодушии, лишь требовал продать квартиру."Ты не понимаешь, мать! Это же центр Москвы!" - говорил он.Она не сдавалась. Даже когда отключили газ, свет, даже когда соседи приносили ей суп в контейнерах. Она грелась у камина, сжигая в нем брошюры из соцслужб."Я не больная! Я просто живу так, как хочу!" - кричала она.Но однажды огонь вышел из-под контроля.Память, которой нетПосле её смерти никто не вспоминал о ней с теплотой."Суворкина? Нет, не помним" — ответили в музее Бахрушина."Официальных комментариев не будет" — отрезали в Малом театре.Только Константин Кошкин, её бывший однокурсник, холодно заметил: "Она пила. И всегда считала себя выше других. А в итоге…"В итоге — пепелище.И сын, который приехал на пепелище, забрал документы и ушёл, даже не попрощавшись. Так закончилась история женщины, которая могла бы стать легендой. Но не стала.Наследие Людмилы Суворкиной: между славой и трагедиейЛюдмила Суворкина, советская и российская актриса, оставила после себя противоречивое наследие, в котором переплелись творческие достижения и личная драма. Её карьера началась блестяще: после окончания ГИТИСа она играла в ведущих театрах страны, включая Малый театр, где создала запоминающиеся образы в спектаклях "Горе от ума", "Недоросль" и "Дети Ванюшина" . Однако настоящую известность ей принесла главная роль в фильме "Центровой из поднебесья", где её героиня, певица Нина Челнокова, стала символом эпохи . Несмотря на немногочисленные роли в кино, Суворкина запомнилась зрителям глубиной перевоплощения и аристократической красотой, которую сравнивали с Ириной Алферовой .Помимо актёрской работы, Суворкина внесла вклад в педагогику, основав детский театр "Голубятня". Под её руководством юные артисты ставили спектакли, включая "Маленького принца", удостоенного Гран-при на международном фестивале . Её ученики вспоминали её как вдохновляющего наставника, умевшего раскрыть талант в каждом ребёнке.Её работы в театре и кино продолжают жить. Например, спектакль "Недоросль" с её участием до сих пор цитируют театралы, а "Центровой из поднебесья" остаётся культовым фильмом для поклонников советского кинематографа.Наследие Суворкиной — это не только роли, но и урок о хрупкости успеха. Её судьба напоминает, что даже яркий талант может угаснуть без поддержки близких и общества. Как писала пресса, "она сгорела дважды — сначала в огне забвения, потом в пламени пожара". Но память о ней сохраняется в её работах, которые продолжают вдохновлять новые поколения зрителей и артистов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60