Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов - РИА Новости, 23.08.2025
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов
23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
