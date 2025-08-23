https://ria.ru/20250823/aeroport-2037189665.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Официальный представитель добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
