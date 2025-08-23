Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
17:12 23.08.2025 (обновлено: 17:17 23.08.2025)
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Официальный представитель добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, нижний новгород, артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Нижний Новгород, Артем Кореняко
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Роман Владимиров
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Официальный представитель добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Пулково задержаны почти 40 рейсов на вылет и прилет
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Нижний Новгород, Артем Кореняко
 
 
