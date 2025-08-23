Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
23:05 23.08.2025 (обновлено: 23:11 23.08.2025)
"Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, сообщила компания. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, сообщила компания."В связи с вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах "Шереметьево", "Пулково" и ряде аэропортов центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск", - сообщила компания."Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов", - подчеркнули там.Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
аэрофлот, россия, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)
Аэрофлот, Россия, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, сообщила компания.
"В связи с вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах "Шереметьево", "Пулково" и ряде аэропортов центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск", - сообщила компания.
"Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов", - подчеркнули там.
Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
В Шереметьево рассказали об обстановке в аэропорту
АэрофлотРоссияШереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)
 
 
