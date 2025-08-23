https://ria.ru/20250823/aeroflot-2037224253.html

"Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с ограничениями

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полётов в связи с ранее вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, сообщила компания."В связи с вводом 23 августа временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах "Шереметьево", "Пулково" и ряде аэропортов центральной России, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск", - сообщила компания."Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов", - подчеркнули там.Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

