Оставил после себя миллиарды. Кому досталось наследство Жириновского
Владимир Жириновский
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Известный политик Владимир Жириновский оставил после себя не только множество предсказаний о "днях грядущих", но и солидное состояние, только на его специальном счете было 3 миллиарда рублей. Неудивительно, что споры о наследстве основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского не утихают даже спустя более трех лет со дня его смерти. Что происходит - разбиралось РИА Новости.
Курортный роман длиною в жизнь
Почти всю свою жизнь Владимир Жириновский прожил с единственной женщиной. Правда, в этой истории далеко не всё так гладко.
Политик познакомился со своей будущей супругой Галиной Лебедевой в далеком 1967 году. Случилось это в молодежном лагере в Пицунде. Курортный роман быстро перерос в серьезные отношения, и в 1970 году пара поженилась. В 1972 году у супругов родился сын Игорь.
После 8 лет свадьбы Владимир и Галина развелись. Расставались громко и со скандалом: супруга подала на раздел имущества и пыталась отобрать у Владимира его квартиру в Москве.
Чтобы не ругаться дальше, Жириновский пошёл на уступки — разрешил ей и сыну жить в этой квартире, по документам она осталась записана на него.
Политик часто навещал сына Игоря, и постепенно эмоции поутихли, пара вновь начала жить вместе.
Они прожили вместе до самой кончины Жириновского, но официально отношения больше не регистрировали. В 1995 году они обвенчались.
Внебрачные дети
В 1983 году, уже после развода с Галиной, у Владимира Вольфовича родилась внебрачная дочь — Анастасия Петрова, о ее матери ничего не известно. Она ведет тихую непубличную жизнь, сейчас — управляющая Фонда Жириновского.
Еще один ребенок вне брака, Олег, появился после любовного романа на Кубе с осетинкой Жанной Газдаровой.
Его Владимир Вольфович представил публике прямо перед своим венчанием с Галиной, сыну тогда было 9 лет. При рождении Олег был записан под фамилией Газдаров, но потом взял фамилию отца Жириновского — Эйдельштейн.
Все трое детей лидера ЛДПР между собой не общаются.
Игорь Лебедев — первенец политика, с 1994 года был помощником отца, достиг должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
В 2021 году Игорь Лебедев ушёл из политики. Позже СМИ писали, что Лебедев сменил имя и фамилию и теперь его зовут Давид Гарсия.
Олег Владимирович, самый младший наследник, окончил Дипломатическую академию МИД России, а после работал в МИДе.
Куда ушли миллиарды Жириновского
В интервью Ксении Собчак младший сын лидера ЛДПР рассказал, что 70% своего состояния Владимир Жириновский завещал партии, чётко прописав, что им хватит на две предвыборные кампании, 20% — детям и ещё 10% — Институту мировых цивилизаций.
Олег поделился, что каждому из троих детей досталось по 6% от наследства.
В том же интервью Собчак уточнила, что речь идёт о специальном счете Жириновского-старшего, на котором было 3 млрд рублей. "Каждому ребёнку досталось по 200 млн рублей"? - задала она уточняющий вопрос.
Олег Жириновский подтвердил эту информацию: "Все своё получили. Конечно, хотелось бы больше, лучше, но я его решения не обсуждаю".
Также Олег Эйдельштейн-Жириновский стал владельцем автономной некоммерческой организацией "ИНО", которая ранее принадлежала ЛДПР.
При этом все же львиную долю наследства политик оставил своей партии.
"Владимир Вольфович оставил после себя партию, полностью моторизованную с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую. Оставил около 2 млрд рублей", — заявил бывший депутат ЛДПР Василий Власов.
Племянницы хотят получить свою долю
Помимо троих детей, на наследство Владимира Вольфовича претендуют и две его племянницы — Елена Листопадова и Наталья Соколова. Они оспаривают договоры, по которым имущество было передано сыновьям Жириновского. Племянницы также требуют вернуть в наследственную массу две квартиры, земельный участок и жилой дом.
Рассмотрение спора продолжается с декабря 2022 года. В мае 2025 года суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о содержании их теток.
Листопадова решила подать апелляцию на решение суда об отказе признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением, она продолжает бороться за имущество дяди и уверена, что её позиция справедлива.