В США отменили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка

В США отменили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка

2025-08-22T06:45:00+03:00

2025-08-22T06:45:00+03:00

2025-08-22T06:48:00+03:00

в мире

сша

южная америка

антарктида

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра. "Угрозы цунами вследствие этого землетрясения больше нет", - говорится в обновленной сводке Центра предупреждения о цунами при метеорологической службе США.Как отмечается в заявлении, национальные власти определяют соответствующий уровень опасности для каждой страны и могут предоставить дополнительную или более уточненную информацию.

