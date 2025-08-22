https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036893621.html
В США отменили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка
В США отменили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра. "Угрозы цунами вследствие этого землетрясения больше нет", - говорится в обновленной сводке Центра предупреждения о цунами при метеорологической службе США.Как отмечается в заявлении, национальные власти определяют соответствующий уровень опасности для каждой страны и могут предоставить дополнительную или более уточненную информацию.
