В США отменили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка - РИА Новости, 22.08.2025
06:45 22.08.2025 (обновлено: 06:48 22.08.2025)
В США отменили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка
Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра. "Угрозы цунами вследствие этого землетрясения больше нет", - говорится в обновленной сводке Центра предупреждения о цунами при метеорологической службе США.Как отмечается в заявлении, национальные власти определяют соответствующий уровень опасности для каждой страны и могут предоставить дополнительную или более уточненную информацию.
Пролив Дрейка в бухте Биологов в Антарктиде
Пролив Дрейка в бухте Биологов в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой.
Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг залегал на глубине 10,8 километра.
"Угрозы цунами вследствие этого землетрясения больше нет", - говорится в обновленной сводке Центра предупреждения о цунами при метеорологической службе США.
Как отмечается в заявлении, национальные власти определяют соответствующий уровень опасности для каждой страны и могут предоставить дополнительную или более уточненную информацию.
