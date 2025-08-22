https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036889693.html
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка - РИА Новости, 22.08.2025
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T05:37:00+03:00
2025-08-22T05:37:00+03:00
2025-08-22T05:47:00+03:00
сша
дрейк
южная америка
антарктида
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959616_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_bbbbfa9fd07eaf8235af02331058b6c1.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 722 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, их очаг залегал на глубине 10 километров.Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения цунами."Это землетрясение потенциально может вызвать разрушительное цунами в районе источника", - говорится в предупреждении.
https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036881284.html
сша
южная америка
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959616_114:0:2682:1926_1920x0_80_0_0_744763a0e10912dc84a2c24a77117605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дрейк, южная америка, антарктида, в мире
США, Дрейк, Южная Америка, Антарктида, В мире
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 8,0