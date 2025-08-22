https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036889693.html

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка - РИА Новости, 22.08.2025

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T05:37:00+03:00

2025-08-22T05:37:00+03:00

2025-08-22T05:47:00+03:00

сша

дрейк

южная америка

антарктида

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959616_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_bbbbfa9fd07eaf8235af02331058b6c1.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 722 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, их очаг залегал на глубине 10 километров.Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения цунами."Это землетрясение потенциально может вызвать разрушительное цунами в районе источника", - говорится в предупреждении.

https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036881284.html

сша

южная америка

антарктида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дрейк, южная америка, антарктида, в мире