05:37 22.08.2025 (обновлено: 05:47 22.08.2025)
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 722 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения цунами.
"Это землетрясение потенциально может вызвать разрушительное цунами в районе источника", - говорится в предупреждении.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
