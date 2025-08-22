Рейтинг@Mail.ru
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 22.08.2025
01:21 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036879278.html
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9
2025-08-22T01:21:00+03:00
2025-08-22T01:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035537071_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_b175d3e2dd2713fb032f9fa58fee5e31.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане в 08.37 (0.37 мск) 22 августа. Эпицентр находился в 79 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, подземный толчок ощущался в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкГород Северо-Курильск
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
Город Северо-Курильск. Архивное фото
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
