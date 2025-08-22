https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036879278.html

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,9

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в пятницу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане в 08.37 (0.37 мск) 22 августа. Эпицентр находился в 79 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, подземный толчок ощущался в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

