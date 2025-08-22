https://ria.ru/20250822/zemletryasenie-2036877592.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 22.08.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи зафиксировали утром в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 у северо-восточного побережья Камчатки. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T01:06:00+03:00

2025-08-22T01:06:00+03:00

2025-08-22T01:11:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

охотское море

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали утром в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 у северо-восточного побережья Камчатки."Время UTC: 21 августа 2025 года, 21:37:11. Координаты: 49,9117 северной широты, 156,7563 восточной долготы. Магнитуда: 5,3", — сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Эпицентр подземного толчка располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Охотского моря. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.

https://ria.ru/20250821/zemletryasenie-2036618916.html

https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html

камчатка

петропавловск-камчатский

охотское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, охотское море, российская академия наук