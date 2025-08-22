Рейтинг@Mail.ru
01:06 22.08.2025 (обновлено: 01:11 22.08.2025)
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сейсмологи зафиксировали утром в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 у северо-восточного побережья Камчатки.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали утром в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 у северо-восточного побережья Камчатки."Время UTC: 21 августа 2025 года, 21:37:11. Координаты: 49,9117 северной широты, 156,7563 восточной долготы. Магнитуда: 5,3", — сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Эпицентр подземного толчка располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Охотского моря. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали утром в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 у северо-восточного побережья Камчатки.
"Время UTC: 21 августа 2025 года, 21:37:11. Координаты: 49,9117 северной широты, 156,7563 восточной долготы. Магнитуда: 5,3", — сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Охотского моря. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра.

Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.
