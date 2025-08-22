https://ria.ru/20250822/zemletryasenie--2036899722.html

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,6

2025-08-22T08:19:00+03:00

2025-08-22T08:19:00+03:00

2025-08-22T08:20:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мьянме, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 04.56 по времени UTC (07.56 мск в субботу) в 156 километре к северу от города Моунъюа с населением 182 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 75 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

