"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на отказ Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки с целью урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один пользователь.
"Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой.
"Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий.
"А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один комментатор.
"Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили читатели.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий