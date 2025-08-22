https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2037062575.html

"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на отказ Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки с целью урегулирования конфликта на Украине."Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один пользователь."Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой."Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий."А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один комментатор."Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили читатели.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий

