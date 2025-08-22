Рейтинг@Mail.ru
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 22.08.2025 (обновлено: 20:10 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2037062575.html
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом - РИА Новости, 22.08.2025
"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на отказ Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки с целью урегулирования конфликта на... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:09:00+03:00
2025-08-22T20:10:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на отказ Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки с целью урегулирования конфликта на Украине."Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один пользователь."Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой."Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий."А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один комментатор."Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили читатели.В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий
https://ria.ru/20250822/vykhodka-2037010433.html
https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2037013364.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

"Ему все мало": французы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на отказ Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки с целью урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский заключил тайную сделку с Илоном Маском, чтобы его отправили в составе первой экспедиции на Марс. Точно знаю", — написал один пользователь.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
Вчера, 16:07
"Зеленский и его европейские дружки не хотят мира. Условия Кремля понятны, но европейская "банда пяти" и Зеленский решительно отказываются отдать территории, которые русские уже заняли. Поэтому у Путина нет причин останавливаться, он каждый день продвигается вперед", — отметил другой.
"Путин готов подписать мирный договор в качестве победителя, вот и всё. Он занимает сильную позицию, поэтому требует многого, и это нормально", — подчеркнул третий.
"А Зеленскому все мало, он просит еще, и его западные друзья тоже", — уточнил еще один комментатор.
"Чем дальше продвинутся русские, тем скорее Зеленскому придется признать реальность", — заключили читатели.
В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Агентство Bloomberg позже передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Украины будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
Вчера, 16:15
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала