"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады - РИА Новости, 22.08.2025
16:15 22.08.2025
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
Владимира Зеленского необходимо признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу... РИА Новости, 22.08.2025
в мире
владимир зеленский
украина
артем дмитрук
венгрия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.Информация об украинских ударах по объекту появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
украина
венгрия
в мире, владимир зеленский, украина, артем дмитрук, венгрия, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Артем Дмитрук, Венгрия, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
"Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.
Информация об украинских ударах по объекту появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаАртем ДмитрукВенгрияВооруженные силы Украины
 
 
