https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2037013364.html
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады - РИА Новости, 22.08.2025
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
Владимира Зеленского необходимо признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:15:00+03:00
2025-08-22T16:15:00+03:00
2025-08-22T16:15:00+03:00
в мире
владимир зеленский
украина
артем дмитрук
венгрия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо признать террористом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Все, что нужно сделать, — это признать Зеленского террористом и действовать соответственно. А что вы думаете, на что он способен? Сегодня он убивает собственный народ. А завтра? Запустит ракету по тем политикам в Европе, которые ему не нравятся! Не сомневайтесь — он это сделает. Вопрос только времени", — написал он.Информация об украинских ударах по объекту появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.При этом действия ВСУ вызвали раздражение у президента США Дональда Трампа, о чем сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036984715.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036922099.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, артем дмитрук, венгрия, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Артем Дмитрук, Венгрия, Вооруженные силы Украины
"Запустит ракету". Поведение Зеленского возмутило депутата Рады
Дмитрук призвал признать Зеленского террористом после атак на нефтепровод Дружба