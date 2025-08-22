"Его похоронка": в Киеве заявили о крахе Зеленского
Дубинский: утечка данных о больших потерях ВСУ приблизит крах Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Утечка данных из взломанной хакерами базы данных Генштаба ВСУ приблизит крах Владимира Зеленского, раскрыв неприятную правду об истинном потерях в украинской армии, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Если на секундочку с момента признания этого количества погибших, которое реально существует, задуматься о реакции в армии, то это же его (Зеленского. — Прим. Ред.) похоронка", — сказал он.
По словам парламентария, если посчитать выплаты за каждого погибшего, то это будет неподъемная сумма для украинского бюджета, грозящая сделать Украину банкротом на десятилетия.
"Как только эти цифры записываются в государственный баланс, то Украина больше не получит ни одного доллара и не рассчитается ни с одним кредитором. Поэтому эти обязательства просто хоронят Украину", — пояснил депутат.
Украинская экономика может просто прекратить свое существование, что приведет к падению власти Зеленского, резюмировал Дубинский.
Ранее в среду Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказался признать данные из взломанной хакерами базы.