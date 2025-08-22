https://ria.ru/20250822/zavarin-2037034257.html

Заварин поучаствовал в педагогическом совете Вологодской области

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. И.о председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин принял участие с коллегами в региональном педагогическом совете, который традиционно проводится перед началом нового учебного года. "Первое, что хочется отметить, это новые решения, направленные на поддержку учителей и воспитателей Вологодчины, которые озвучил на встрече губернатор Георгий Филимонов", - написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что к началу нового учебного года все педагоги области получат премию в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, на 10% увеличится заработная плата учителей и воспитателей с 1 сентября 2026 года. Финансирование из областного бюджета уже запланировано. "Также губернатор рассказал об итогах и планах по развитию сферы образования. Он подчеркнул, что главные совместные цели педагогического сообщества и региональной власти – повышение уровня образования и создание комфортных условий для самореализации молодежи. Для этого необходима комплексная работа: от улучшения инфраструктуры до создания бесшовной модели "Школа – профессия", - продолжил Заварин. По его словам, в этом году на развитие образования были направлены рекордные 32,8 миллиарда рублей: капитально ремонтируются 106 образовательных заведений, открываются десятки профильных классов, к 10 уже работающим кластерам при колледжах и техникумах запускаются еще три, ежемесячные доплаты получают молодые педагоги до 35 лет. На следующий год стоят не менее масштабные задачи. "У нас в регионе учатся талантливые, умные дети. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ребята получили 18 наград! И это только начало", - резюмировал и.о председателя.

