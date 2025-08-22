Рейтинг@Mail.ru
На Русской равнине зафиксировали первые заморозки
08:16 22.08.2025 (обновлено: 08:30 22.08.2025)
На Русской равнине зафиксировали первые заморозки
общество
архангельская область
ленинградская область
винница
евгений тишковец
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине, столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первые заморозки на Русской равнине: на 8 метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля", - сказал Тишковец.Он отметил, что на западе Вологодчины метеостанция Бабаево зарегистрировала первые заморозки: минимальный термометр показал минус 2,5 градуса. На юге Архангельской области в н.п. Конево было минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме мину 1,2 градуса, Двинском Березнике и Койнасе минус 0,1 градуса. На востоке Ленинградской области, в Винницах минус 0,1 градуса. На юге Карелии в Ладве минус 0,1 градуса. На западе Коми, на метеостанции Вендинга было минус 0,7 градуса.
архангельская область
ленинградская область
винница
общество, архангельская область, ленинградская область, винница, евгений тишковец
Общество, Архангельская область, Ленинградская область, Винница, Евгений Тишковец
На Русской равнине зафиксировали первые заморозки

На Русской равнине зафиксировали первые заморозки, температура опустилась ниже 0

Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине, столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первые заморозки на Русской равнине: на 8 метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля", - сказал Тишковец.
Он отметил, что на западе Вологодчины метеостанция Бабаево зарегистрировала первые заморозки: минимальный термометр показал минус 2,5 градуса. На юге Архангельской области в н.п. Конево было минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме мину 1,2 градуса, Двинском Березнике и Койнасе минус 0,1 градуса. На востоке Ленинградской области, в Винницах минус 0,1 градуса. На юге Карелии в Ладве минус 0,1 градуса. На западе Коми, на метеостанции Вендинга было минус 0,7 градуса.
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Общество Архангельская область Ленинградская область Винница Евгений Тишковец
 
 
