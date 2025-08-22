На Русской равнине зафиксировали первые заморозки

https://ria.ru/20250822/zamorozki-2036899416.html
Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине, столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первые заморозки на Русской равнине: на 8 метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля", - сказал Тишковец.Он отметил, что на западе Вологодчины метеостанция Бабаево зарегистрировала первые заморозки: минимальный термометр показал минус 2,5 градуса. На юге Архангельской области в н.п. Конево было минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме мину 1,2 градуса, Двинском Березнике и Койнасе минус 0,1 градуса. На востоке Ленинградской области, в Винницах минус 0,1 градуса. На юге Карелии в Ладве минус 0,1 градуса. На западе Коми, на метеостанции Вендинга было минус 0,7 градуса.
