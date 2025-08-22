https://ria.ru/20250822/zamorozki-2036899416.html

На Русской равнине зафиксировали первые заморозки

На Русской равнине зафиксировали первые заморозки - РИА Новости, 22.08.2025

На Русской равнине зафиксировали первые заморозки

Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине, столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, рассказал РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T08:16:00+03:00

2025-08-22T08:16:00+03:00

2025-08-22T08:30:00+03:00

общество

архангельская область

ленинградская область

винница

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408825_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_f5d7c227e9a501ab4700dc1e44b3fc38.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первые заморозки зафиксированы на Русской равнине, столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первые заморозки на Русской равнине: на 8 метеостанциях столбик минимального термометра опустился ниже нуля", - сказал Тишковец.Он отметил, что на западе Вологодчины метеостанция Бабаево зарегистрировала первые заморозки: минимальный термометр показал минус 2,5 градуса. На юге Архангельской области в н.п. Конево было минус 0,7 градуса, в Верхней Тойме мину 1,2 градуса, Двинском Березнике и Койнасе минус 0,1 градуса. На востоке Ленинградской области, в Винницах минус 0,1 градуса. На юге Карелии в Ладве минус 0,1 градуса. На западе Коми, на метеостанции Вендинга было минус 0,7 градуса.

https://ria.ru/20250822/pogoda-2036899833.html

архангельская область

ленинградская область

винница

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, архангельская область, ленинградская область, винница, евгений тишковец