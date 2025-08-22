https://ria.ru/20250822/yazyk-2036961065.html
В 5-7-х классах могут сократить изучение иностранных языков
В 5-7-х классах могут сократить изучение иностранных языков
2025-08-22T13:00:00+03:00
2025-08-22T13:00:00+03:00
2025-08-22T15:59:00+03:00
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С сентября следующего года изучение английского языка в средней школе могут сократить до двух часов в неделю, сообщило Минпросвещения."На изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 5-7-х классах будет отведено два часа в неделю", — говорится в проекте приказа.В пояснительной записке указано, что изменения призваны оптимизировать нагрузку и перераспределить учебное время. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.В документе также подчеркнули, что выделенное на обучение время позволит получить базовый уровень владения языком.Авторы инициативы добавили, что в пятом и шестом классах на изучение биологии и географии уделяют всего по часу в неделю.
