В 5-7-х классах могут сократить изучение иностранных языков - РИА Новости, 22.08.2025
13:00 22.08.2025 (обновлено: 15:59 22.08.2025)
В 5-7-х классах могут сократить изучение иностранных языков
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С сентября следующего года изучение английского языка в средней школе могут сократить до двух часов в неделю, сообщило Минпросвещения."На изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 5-7-х классах будет отведено два часа в неделю", — говорится в проекте приказа.В пояснительной записке указано, что изменения призваны оптимизировать нагрузку и перераспределить учебное время. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.В документе также подчеркнули, что выделенное на обучение время позволит получить базовый уровень владения языком.Авторы инициативы добавили, что в пятом и шестом классах на изучение биологии и географии уделяют всего по часу в неделю.
общество, россия, английский язык, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, английский язык, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Урок английского языка в одной из московских школ. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С сентября следующего года изучение английского языка в средней школе могут сократить до двух часов в неделю, сообщило Минпросвещения.
"На изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 5-7-х классах будет отведено два часа в неделю", — говорится в проекте приказа.
В пояснительной записке указано, что изменения призваны оптимизировать нагрузку и перераспределить учебное время. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.
В документе также подчеркнули, что выделенное на обучение время позволит получить базовый уровень владения языком.
Авторы инициативы добавили, что в пятом и шестом классах на изучение биологии и географии уделяют всего по часу в неделю.
Общество Россия английский язык Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
