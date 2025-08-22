https://ria.ru/20250822/yaponiya-2036904909.html

В Японии назвали дату запуска к МКС нового корабля для доставки грузов

ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Первый запуск нового японского беспилотного грузового космического корабля HTV-X, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию, запланирован на 21 октября, говорится в пресс-релизе Аэрокосмического агентства Японии (JAXA). Предварительно, старт ракеты-носителя H3, который отправит "грузовик" к МКС, намечен 21 октября на 10.58 по местному времени (04.58 мск) с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. "Время запуска будет определяться после получения последних данных об орбите МКС", - отметили в JAXA. Новый беспилотный грузовой космический корабль HTV-X имеет длину в 8 метров и диаметр 4,4 метра. Стартовая масса корабля составляет примерно 16 тонн. Он призван заменить "грузовики" HTV и способен доставлять на орбиты высотой 300-500 км около 4,07 тонны грузов. Также HTV-X может оставаться пристыкованным к МКС до шести месяцев.

