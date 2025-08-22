https://ria.ru/20250822/vzryv-2036880521.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.08.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T02:03:00+03:00
2025-08-22T02:03:00+03:00
2025-08-22T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22.32 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
харьков
харьковская область
россия
харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв