В Харькове прогремел взрыв

22.08.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал".

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22.32 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

