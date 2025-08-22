Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 22.08.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22.32 мск четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Francisco Seco Украинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области Украины, сообщает украинский "24 канал".
Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канала".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 22.32 мск четверга.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на Украине Харьков Харьковская область Россия Дмитрий Песков Вооруженные силы Украины
 
 
