"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
16:07 22.08.2025
"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", заявил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто в соцсети Х."Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим уже несколько раз атаковал инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", заявил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто в соцсети Х.
"Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.
Киевский режим уже несколько раз атаковал инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
