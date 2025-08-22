https://ria.ru/20250822/vykhodka-2037010433.html

"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского

"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 22.08.2025

"Играет с огнем": на Западе пришли в ярость из-за выходки Зеленского

Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", заявил директор Центра фундаментальных прав Венгрии

2025-08-22T16:07:00+03:00

2025-08-22T16:07:00+03:00

2025-08-22T16:09:00+03:00

в мире

венгрия

владимир зеленский

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезными последствиями после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", заявил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто в соцсети Х."Трамп посылает недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар украинского беспилотника по трубопроводу вновь остановил поставки нефти в нашу страну. Это систематическая провокация Киева в адрес Венгрии — пожалуй, самого надежного союзника Америки в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем", — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим уже несколько раз атаковал инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.

венгрия

2025

Новости

в мире, венгрия, владимир зеленский