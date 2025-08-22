Рейтинг@Mail.ru
Баша: ВТБ помогает выстраивать культурные мосты с Китаем - РИА Новости, 22.08.2025
19:37 22.08.2025
Баша: ВТБ помогает выстраивать культурные мосты с Китаем
Баша: ВТБ помогает выстраивать культурные мосты с Китаем
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В развитии российско-китайских отношений большое значение имеет укрепление не только экономических связей, но и широкий культурный диалог, заявила член правления банка ВТБ Ольга Баша на Российско-китайском форуме сотрудничества в новую эпоху, который состоялся в пятницу в Москве. "Культурные мосты, которые мы налаживаем между нашими странами, они объединяют нас чуть ли не больше, чем растущий с каждым днем товарооборот. Ключ к успеху, в том числе, и в понимании культурного кода страны-партнера. Это самый прочный фундамент для доверия, взаимопонимания, и банк ВТБ гордится тем, что помогает его укреплять", - сказала Баша, ее цитирует пресс-служба банка. Топ-менеджер ВТБ привела в пример целый ряд культурных и деловых проектов, которые ВТБ реализует и поддерживает в Китае. "Этот год продолжает радовать нас новыми открытиями: Большой театр, Петербургская филармония вновь готовят для китайской публики свои выступления. Кроме того, в прошлом году совместно с РЭЦ, Высшей школой менеджмента СПбГУ и Харбинским университетом мы запускали образовательную программу Doing business with China. Ее цель — подготовка российских предпринимателей к тонкостям ведения бизнеса с нашими китайскими партнерами", - пояснила она. В конце выступления Баша пригласила участников форума посетить выставку Ильи Репина в Пекине, которая проходит при поддержке ВТБ. "Мы уверены, что творчество Репина, которое является квинтэссенцией русской души, найдет горячий отклик в сердцах наших китайских друзей", - сказала она. В пресс-службе напомнили, что банк ВТБ присутствует в Китае вот уже более 30 лет. В 2008 году был открыт филиал ВТБ в Шанхае.
Баша: ВТБ помогает выстраивать культурные мосты с Китаем

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В развитии российско-китайских отношений большое значение имеет укрепление не только экономических связей, но и широкий культурный диалог, заявила член правления банка ВТБ Ольга Баша на Российско-китайском форуме сотрудничества в новую эпоху, который состоялся в пятницу в Москве.
"Культурные мосты, которые мы налаживаем между нашими странами, они объединяют нас чуть ли не больше, чем растущий с каждым днем товарооборот. Ключ к успеху, в том числе, и в понимании культурного кода страны-партнера. Это самый прочный фундамент для доверия, взаимопонимания, и банк ВТБ гордится тем, что помогает его укреплять", - сказала Баша, ее цитирует пресс-служба банка.
Топ-менеджер ВТБ привела в пример целый ряд культурных и деловых проектов, которые ВТБ реализует и поддерживает в Китае. "Этот год продолжает радовать нас новыми открытиями: Большой театр, Петербургская филармония вновь готовят для китайской публики свои выступления. Кроме того, в прошлом году совместно с РЭЦ, Высшей школой менеджмента СПбГУ и Харбинским университетом мы запускали образовательную программу Doing business with China. Ее цель — подготовка российских предпринимателей к тонкостям ведения бизнеса с нашими китайскими партнерами", - пояснила она.
В конце выступления Баша пригласила участников форума посетить выставку Ильи Репина в Пекине, которая проходит при поддержке ВТБ. "Мы уверены, что творчество Репина, которое является квинтэссенцией русской души, найдет горячий отклик в сердцах наших китайских друзей", - сказала она.
В пресс-службе напомнили, что банк ВТБ присутствует в Китае вот уже более 30 лет. В 2008 году был открыт филиал ВТБ в Шанхае.
