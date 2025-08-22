Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома
08:49 22.08.2025
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома повреждены в центре Горловки в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки фиксируются множественные повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с последствиями массированного артобстрела центра города. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в 3.37 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, кроме того, с 6.45 до 8.10 мск Никитовской район обстреляли четырьмя снарядами калибром 155 миллиметров и дважды применили беспилотник-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома

Гражданская инфраструктура и дома повреждены в Горловке в ДНР после обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома повреждены в центре Горловки в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки фиксируются множественные повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал фото с последствиями массированного артобстрела центра города.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в 3.37 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, кроме того, с 6.45 до 8.10 мск Никитовской район обстреляли четырьмя снарядами калибром 155 миллиметров и дважды применили беспилотник-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
