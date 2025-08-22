https://ria.ru/20250822/vsu-2036902066.html
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома - РИА Новости, 22.08.2025
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома
Объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома повреждены в центре Горловки в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T08:49:00+03:00
2025-08-22T08:49:00+03:00
2025-08-22T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома повреждены в центре Горловки в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в центре Горловки фиксируются множественные повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с последствиями массированного артобстрела центра города. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в 3.37 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки, кроме того, с 6.45 до 8.10 мск Никитовской район обстреляли четырьмя снарядами калибром 155 миллиметров и дважды применили беспилотник-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250822/zelenskiy-2036880941.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле в Горловке получили повреждения жилые дома
Гражданская инфраструктура и дома повреждены в Горловке в ДНР после обстрела ВСУ