ВСУ потеряли более 1610 военных в зоне действий "Юга" за неделю
2025-08-22T12:10:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского оборонного ведомства за период с 16 по 22 августа.Кроме того, российская группировка уничтожила 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе три - западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США", - добавили в Минобороны.
