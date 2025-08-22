Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1610 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 22.08.2025 (обновлено: 12:16 22.08.2025)
ВСУ потеряли более 1610 военных в зоне действий "Юга" за неделю
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского оборонного ведомства за период с 16 по 22 августа.Кроме того, российская группировка уничтожила 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе три - западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США", - добавили в Минобороны.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского оборонного ведомства за период с 16 по 22 августа.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На Западе обратились к Зеленскому после утечки данных о потерях в ВСУ
21 августа, 05:32
Кроме того, российская группировка уничтожила 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе три - западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, два бронеавтомобиля MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США", - добавили в Минобороны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
