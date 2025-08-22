В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

https://ria.ru/20250822/volgograd-2037094925.html

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

