Во Владивостоке загорелся ночной клуб
15:37 22.08.2025 (обновлено: 15:39 22.08.2025)
Во Владивостоке загорелся ночной клуб
Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства... РИА Новости, 22.08.2025
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства выясняются, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, пожар произошёл в пятницу вечером в ночном клубе на улице Набережная во Владивостоке. "На момент прибытия пожарных из помещения клуба шел черный дым, горела хозяйственная кладовая. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. В настоящее время пожар локализован на площади около 15 квадратных метров, тушение продолжается", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Кадр видео из соцсетейПожар в ночном клубе во Владивостоке
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в ночном клубе во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства выясняются, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошёл в пятницу вечером в ночном клубе на улице Набережная во Владивостоке.
"На момент прибытия пожарных из помещения клуба шел черный дым, горела хозяйственная кладовая. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. В настоящее время пожар локализован на площади около 15 квадратных метров, тушение продолжается", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены
Вчера, 11:12
 
