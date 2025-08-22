https://ria.ru/20250822/vladivostok-2037002010.html
Во Владивостоке загорелся ночной клуб
Во Владивостоке загорелся ночной клуб - РИА Новости, 22.08.2025
Во Владивостоке загорелся ночной клуб
Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:37:00+03:00
2025-08-22T15:37:00+03:00
2025-08-22T15:39:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037002256_0:429:1000:992_1920x0_80_0_0_1f197204b7b7b03885ae8e579755f668.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства выясняются, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, пожар произошёл в пятницу вечером в ночном клубе на улице Набережная во Владивостоке. "На момент прибытия пожарных из помещения клуба шел черный дым, горела хозяйственная кладовая. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. В настоящее время пожар локализован на площади около 15 квадратных метров, тушение продолжается", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 10 единиц техники и 39 человек личного состава.
https://ria.ru/20250822/vladivostok-2036930116.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037002256_0:335:1000:1085_1920x0_80_0_0_401b47c4dd0825ca31169b02f91f1280.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелся ночной клуб
Во Владивостоке 35 человек смогли покинуть ночной клуб во время пожара