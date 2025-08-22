https://ria.ru/20250822/vladivostok-2037002010.html

Во Владивостоке загорелся ночной клуб

Во Владивостоке загорелся ночной клуб - РИА Новости, 22.08.2025

Во Владивостоке загорелся ночной клуб

Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства... РИА Новости, 22.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Тридцать пять человек смогли покинуть ночной клуб в центре Владивостока во время пожара, огонь локализован на площади 15 квадратных метров, обстоятельства выясняются, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, пожар произошёл в пятницу вечером в ночном клубе на улице Набережная во Владивостоке. "На момент прибытия пожарных из помещения клуба шел черный дым, горела хозяйственная кладовая. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. В настоящее время пожар локализован на площади около 15 квадратных метров, тушение продолжается", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 10 единиц техники и 39 человек личного состава.

