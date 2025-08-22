Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены - РИА Новости, 22.08.2025
11:12 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/vladivostok-2036930116.html
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены
Житель Владивостока заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство беременной бывшей супруги, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 22.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Житель Владивостока заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство беременной бывшей супруги, сообщает прокуратура Приморского края. "С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Владивостока за убийство беременной бывшей супруги… сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении. Установлено, что 15 августа 41-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего между ним и его бывшей супругой, с которой проживал после развода в одной квартире по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, зная о ее беременности, нанес ей руками не менее двух ударов по голове. Женщина скончалась на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены

Жителя Владивостока арестовали почти на 2 месяца за убийство беременной экс-жены

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Житель Владивостока заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство беременной бывшей супруги, сообщает прокуратура Приморского края.
"С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Владивостока за убийство беременной бывшей супруги… сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.
Установлено, что 15 августа 41-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего между ним и его бывшей супругой, с которой проживал после развода в одной квартире по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, зная о ее беременности, нанес ей руками не менее двух ударов по голове. Женщина скончалась на месте.
Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
ПроисшествияВладивостокПриморский крайРоссия
 
 
