https://ria.ru/20250822/vladivostok-2036930116.html
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены - РИА Новости, 22.08.2025
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены
Житель Владивостока заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство беременной бывшей супруги, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T11:12:00+03:00
2025-08-22T11:12:00+03:00
2025-08-22T11:12:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Житель Владивостока заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство беременной бывшей супруги, сообщает прокуратура Приморского края. "С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Владивостока за убийство беременной бывшей супруги… сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении. Установлено, что 15 августа 41-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего между ним и его бывшей супругой, с которой проживал после развода в одной квартире по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, зная о ее беременности, нанес ей руками не менее двух ударов по голове. Женщина скончалась на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
https://ria.ru/20250731/sud-2032544649.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены
Жителя Владивостока арестовали почти на 2 месяца за убийство беременной экс-жены