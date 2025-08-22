https://ria.ru/20250822/vladivostok-2036930116.html

Жителя Владивостока арестовали за убийство беременной бывшей жены

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Житель Владивостока заключён под стражу на 1 месяц и 29 суток за убийство беременной бывшей супруги, сообщает прокуратура Приморского края. "С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Владивостока за убийство беременной бывшей супруги… сроком на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении. Установлено, что 15 августа 41-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего между ним и его бывшей супругой, с которой проживал после развода в одной квартире по проспекту Красного Знамени во Владивостоке, зная о ее беременности, нанес ей руками не менее двух ударов по голове. Женщина скончалась на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

