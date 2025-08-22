https://ria.ru/20250822/velikobritaniya-2036946288.html

Великобритания объявила о закупке зенитных ракетных комплексов

ЛОНДОН, 22 авг – РИА Новости. Великобритания закупает зенитные ракетные комплексы Land Ceptor стоимостью 118 миллионов фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Великобритании. "Сегодня (в пятницу, 22 августа) министерство обороны объявило о намерении укрепить противовоздушную оборону Великобритании за счет приобретения шести новых зенитных ракетных комплексов Land Ceptor. Покупка стоимостью 118 миллионов фунтов стерлингов обеспечит рабочие места и развитие на северо-западе страны", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании. Поставщиком комплексов выступит европейская компания MBDA. В публикации говорится, что они обладают "исключительной точностью" и "способны поразить объект размером с теннисный мяч, летящий вдвое быстрее скорости звука". Комплексы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве компонента системы ПВО Великобритании Sky Sabre. Однако, как пишет вице-маршал британских ВВС и военный аналитик Шонн Бэлл, Land Ceptor, хоть и обладает некоторыми преимуществами, может оказаться неэффективной против некоторых видов ракет. "Хотя Land Ceptor действительно обладает прекрасными характеристиками в точечной обороне, она неэффективна против баллистических или гиперзвуковых ракет… Без существенных (и быстрых) инвестиций этот критический пробел в национальном военном потенциале делает Великобританию уязвимой для атак", - пишет он в статье для Sky.

