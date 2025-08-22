https://ria.ru/20250822/uskov-2037009519.html

Основателя iSpring Ускова поместили под домашний арест

Основателя iSpring Ускова поместили под домашний арест

Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, поместили под домашний арест по ходатайству следствия, сообщили РИА Новости, 22.08.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, поместили под домашний арест по ходатайству следствия, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Марий Эл. "Сегодня Йошкар-Олинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест. Ходатайство следователя удовлетворено", - заявила собеседница агентства. Ходатайство было подано следователем в связи с нарушением обвиняемым условий ранее избранной меры пресечения, добавили в суде. Суд 16 июня отменил Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную ему 12 февраля. Как пояснили агентству в пресс-службе компании iSpring, тогда с Ускова сняли все ограничения, кроме запрета общаться с участниками и свидетелями по делу. "Сегодня по решению суда его поместили под домашний арест, так как на днях он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Следствие считает, что Юрий должен был уведомлять о своих передвижениях и быть постоянно на связи. Но после снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Юрий не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а следовательно, ничего не нарушил", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в ближайшее время будет подана апелляция. Ускова задержали 10 февраля по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.

