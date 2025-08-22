https://ria.ru/20250822/uskov-2037009519.html
Основателя iSpring Ускова поместили под домашний арест
Основателя iSpring Ускова поместили под домашний арест - РИА Новости, 22.08.2025
Основателя iSpring Ускова поместили под домашний арест
Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, поместили под домашний арест по ходатайству следствия, сообщили РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:05:00+03:00
2025-08-22T16:05:00+03:00
2025-08-22T16:05:00+03:00
происшествия
россия
йошкар-ола
госдума рф
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998599532_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_2ea5b17441e81a05c875509b94266564.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, поместили под домашний арест по ходатайству следствия, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Марий Эл. "Сегодня Йошкар-Олинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест. Ходатайство следователя удовлетворено", - заявила собеседница агентства. Ходатайство было подано следователем в связи с нарушением обвиняемым условий ранее избранной меры пресечения, добавили в суде. Суд 16 июня отменил Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную ему 12 февраля. Как пояснили агентству в пресс-службе компании iSpring, тогда с Ускова сняли все ограничения, кроме запрета общаться с участниками и свидетелями по делу. "Сегодня по решению суда его поместили под домашний арест, так как на днях он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Следствие считает, что Юрий должен был уведомлять о своих передвижениях и быть постоянно на связи. Но после снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Юрий не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а следовательно, ничего не нарушил", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в ближайшее время будет подана апелляция. Ускова задержали 10 февраля по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.
https://ria.ru/20250214/ispring-1999344647.html
https://ria.ru/20250820/sochi-2036603044.html
россия
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998599532_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_584b6e567d352cd8854183f1b1d797f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, йошкар-ола, госдума рф, республика марий эл
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Госдума РФ, Республика Марий Эл
Основателя iSpring Ускова поместили под домашний арест
Суд в Йошкар-Оле отправил под домашний арест основателя компании iSpring Ускова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, поместили под домашний арест по ходатайству следствия, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Марий Эл.
"Сегодня Йошкар-Олинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест. Ходатайство следователя удовлетворено", - заявила собеседница агентства.
Ходатайство было подано следователем в связи с нарушением обвиняемым условий ранее избранной меры пресечения, добавили в суде.
Суд 16 июня отменил Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий, избранную ему 12 февраля. Как пояснили агентству в пресс-службе компании iSpring, тогда с Ускова сняли все ограничения, кроме запрета общаться с участниками и свидетелями по делу.
"Сегодня по решению суда его поместили под домашний арест, так как на днях он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Следствие считает, что Юрий должен был уведомлять о своих передвижениях и быть постоянно на связи. Но после снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Юрий не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а следовательно, ничего не нарушил", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что в ближайшее время будет подана апелляция.
Ускова задержали 10 февраля по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество). Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы
Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова.
iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле
.