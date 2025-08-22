В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

https://ria.ru/20250822/uroven--2036929180.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы и дождя в субботу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. "По информации Рocгидрометцeнтрa, с 12 часов до 21 часа 23 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождем и грозами. Местами ожидаются ливни", - говорится в сообщении. Власти просят жителей проявлять особую осторожность, избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

