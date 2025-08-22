Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
11:10 22.08.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
александр беглов
санкт-петербург
общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы и дождя в субботу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. "По информации Рocгидрометцeнтрa, с 12 часов до 21 часа 23 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождем и грозами. Местами ожидаются ливни", - говорится в сообщении. Власти просят жителей проявлять особую осторожность, избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.
санкт-петербург
александр беглов, санкт-петербург, общество
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Общество
Женщина в Михайловском саду в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за грозы и дождя в субботу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.
"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 12 часов до 21 часа 23 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождем и грозами. Местами ожидаются ливни", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей проявлять особую осторожность, избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Вчера, 08:20
