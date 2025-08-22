https://ria.ru/20250822/ukraina-2036998089.html

США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины, заявил Рютте

США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины, заявил Рютте - РИА Новости, 22.08.2025

США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины, заявил Рютте

США будут задействованы в гарантиях безопасности для Украины, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T15:26:00+03:00

2025-08-22T15:26:00+03:00

2025-08-22T18:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

нато

встреча путина и трампа на аляске

европа

фридрих мерц

марк рютте

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - РИА Новости. США будут задействованы в гарантиях безопасности для Украины, заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте.Трансляция велась на YouTube-каналах НАТО."Эти дискуссии (о гарантиях безопасности для Украины - ред.) ведутся на многих уровнях. Советники по безопасности работают вместе, министры иностранных дел работают вместе. Украина очень вовлечена, как и европейские страны и США. Еще слишком рано говорить, что именно выйдет из этих обсуждений, но очевидно, что США будут задействованы", - сказал он.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности Штатов, для обсуждения гарантий безопасности Украине. Как пишет газета, гарантии безопасности со стороны США могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи Вашингтона в разведдеятельности для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море. Также может быть решено, как обеспечить юридическую силу гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости одобрения конгрессом США, добавляет издание.Британская газета Times ранее писала о желании стран Европы, чтобы Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины. Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

сша

украина

европа

2025

сша, украина, нато, встреча путина и трампа на аляске, европа, фридрих мерц, марк рютте, марко рубио