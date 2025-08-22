Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали неэффективность штрафов против бегства военнообязанных - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036985841.html
На Украине признали неэффективность штрафов против бегства военнообязанных
На Украине признали неэффективность штрафов против бегства военнообязанных - РИА Новости, 22.08.2025
На Украине признали неэффективность штрафов против бегства военнообязанных
Министерство внутренних дел Украины признало, что штрафы не стали препятствием для массового бегства военнообязанных из страны. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:34:00+03:00
2025-08-22T14:34:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины признало, что штрафы не стали препятствием для массового бегства военнообязанных из страны. "Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МВД. Именно этим обстоятельством в министерстве объясняют необходимость принятия внесенного в Раду законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250822/ukraina-2036967913.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине признали неэффективность штрафов против бегства военнообязанных

МВД Украины признало неэффективность штрафов против массового бегства из страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины признало, что штрафы не стали препятствием для массового бегства военнообязанных из страны.
"Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МВД.
Именно этим обстоятельством в министерстве объясняют необходимость принятия внесенного в Раду законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Раде отреагировали на требование Свириденко судить за побег с Украины
Вчера, 13:20
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала