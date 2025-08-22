https://ria.ru/20250822/uchebniki-2036961197.html

Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист

Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист - РИА Новости, 22.08.2025

Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист

Школа обязана обеспечивать учащихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками и рабочими тетрадями, входящих в перечень,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:01:00+03:00

2025-08-22T13:01:00+03:00

2025-08-22T13:01:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150149/57/1501495740_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9fdab53d36f2d230ba178c3720043235.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Школа обязана обеспечивать учащихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками и рабочими тетрадями, входящих в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту, перед началом учебного года, а если их не хватило на всех учеников, то родители вправе жаловаться в прокуратуру, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. "Школа перед началом учебного года должна бесплатно обеспечить всех обучающихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками на все предметы по программе и рабочими тетрадями, учебными пособиями, если они входят в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту", - сказала юрист. Ошкина пояснила, что по закону "Об образовании", обеспечение учебниками - прямая обязанность школы. Каждому ученику бесплатно выдаются учебники на все предметы, которые входят в официальную программу. Они остаются собственностью школы - ученик пользуется ими, а не получает в подарок. "Если в классе не хватает учебников - можно попросить у учителя письменный перечень того, чего не хватает и обратиться с жалобой в адрес директора. Если не помогает - жаловаться в департамент (управление) образования, Роспотребнадзор или прокуратуру", - добавила юрист. Также она сообщила, что школьникам должны предоставлять методические материалы, необходимые для занятий, например, раздаточные листы, тесты, карточки. В процессе учебы учащихся должны бесплатно обеспечить и оборудованием для уроков - микроскопы, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, интерактивные доски.

https://ria.ru/20250822/shkola-2036883081.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)