Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист
22.08.2025
Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист
Школа обязана обеспечивать учащихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками и рабочими тетрадями, входящих в перечень,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22
2025-08-22T13:01:00+03:00
2025-08-22T13:01:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Школа обязана обеспечивать учащихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками и рабочими тетрадями, входящих в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту, перед началом учебного года, а если их не хватило на всех учеников, то родители вправе жаловаться в прокуратуру, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. "Школа перед началом учебного года должна бесплатно обеспечить всех обучающихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками на все предметы по программе и рабочими тетрадями, учебными пособиями, если они входят в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту", - сказала юрист. Ошкина пояснила, что по закону "Об образовании", обеспечение учебниками - прямая обязанность школы. Каждому ученику бесплатно выдаются учебники на все предметы, которые входят в официальную программу. Они остаются собственностью школы - ученик пользуется ими, а не получает в подарок. "Если в классе не хватает учебников - можно попросить у учителя письменный перечень того, чего не хватает и обратиться с жалобой в адрес директора. Если не помогает - жаловаться в департамент (управление) образования, Роспотребнадзор или прокуратуру", - добавила юрист. Также она сообщила, что школьникам должны предоставлять методические материалы, необходимые для занятий, например, раздаточные листы, тесты, карточки. В процессе учебы учащихся должны бесплатно обеспечить и оборудованием для уроков - микроскопы, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, интерактивные доски.
