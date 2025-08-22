https://ria.ru/20250822/uchebniki-2036959782.html
Суд поддержал ФАС в деле о ценах на учебники издательства "Просвещение"
Суд поддержал ФАС в деле о ценах на учебники издательства "Просвещение"
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Просвещение" просило признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. Решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство ввиду завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.
