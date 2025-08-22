Суд поддержал ФАС в деле о ценах на учебники издательства "Просвещение"

Рейтинг@Mail.ru
12:54 22.08.2025 (обновлено: 12:59 22.08.2025)
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Просвещение" просило признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. Решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство ввиду завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Просвещение" просило признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. Решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство ввиду завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.
Павильон издательства Просвещение на Московской международной книжной выставке-ярмарке - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет
27 января, 10:19
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПросвещениеПроисшествия
 
 
