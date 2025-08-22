https://ria.ru/20250822/uchebniki-2036959782.html

Суд поддержал ФАС в деле о ценах на учебники издательства "Просвещение"

Суд поддержал ФАС в деле о ценах на учебники издательства "Просвещение" - РИА Новости, 22.08.2025

Суд поддержал ФАС в деле о ценах на учебники издательства "Просвещение"

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:54:00+03:00

2025-08-22T12:54:00+03:00

2025-08-22T12:59:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

просвещение

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Просвещение" просило признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. Решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство ввиду завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.

https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995644390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , происшествия