Рейтинг@Mail.ru
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 22.08.2025 (обновлено: 16:51 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/ubiystvo-2036991033.html
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад - РИА Новости, 22.08.2025
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
Житель Первоуральска Свердловской области 26 лет назад похитил и убил 9-летнюю девочку, которая была свидетелем по уголовному делу его друзей, сообщил... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:00:00+03:00
2025-08-22T16:51:00+03:00
происшествия
первоуральск
свердловская область
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037022088_0:254:1600:1154_1920x0_80_0_0_4891c205ee49b568a5ee4a90c2a6c04d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области 26 лет назад похитил и убил 9-летнюю девочку, которая была свидетелем по уголовному делу его друзей, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга. "По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись его двое друзей. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле", – сказал Шульга. Следователи предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с похищением, 49-летнему жителю Первоуральска, он дал признательные показания, отметил Шульга. "Раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений прошлых лет удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУМВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями Следственного комитета. Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По данным Ленинского районного суда Екатеринбурга, в пятницу фигуранта арестовали. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Игорю Рухлову. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей по 11 октября", – добавили в инстанции. Судя по опубликованной судом фотографии, обвиняемый прятался от прессы, на голову натянул капюшон.
https://ria.ru/20250807/ubiystvo-2033849026.html
https://ria.ru/20250115/22-1993868295.html
первоуральск
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037022088_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_d244784abbd8fb6ba838d3590fa8663f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад

СК: житель Первоуральска признался в убийстве 9-летней девочки в 1999 году

© Фото : СУ СК России по Свердловской области/TelegramСледственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году
Следственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Следственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области 26 лет назад похитил и убил 9-летнюю девочку, которая была свидетелем по уголовному делу его друзей, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
"По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись его двое друзей. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле", – сказал Шульга.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
7 августа, 08:07
Следователи предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с похищением, 49-летнему жителю Первоуральска, он дал признательные показания, отметил Шульга.
"Раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений прошлых лет удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУМВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями Следственного комитета. Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По данным Ленинского районного суда Екатеринбурга, в пятницу фигуранта арестовали. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Игорю Рухлову. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей по 11 октября", – добавили в инстанции.
Судя по опубликованной судом фотографии, обвиняемый прятался от прессы, на голову натянул капюшон.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности
15 января, 16:05
 
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьРоссияАлександр ШульгаВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала