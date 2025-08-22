На Урале раскрыли убийство девятилетней девочки, совершенное 26 лет назад
СК: житель Первоуральска признался в убийстве 9-летней девочки в 1999 году
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/TelegramСледственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году
Следственные действия по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области 26 лет назад похитил и убил 9-летнюю девочку, которая была свидетелем по уголовному делу его друзей, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
"По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись его двое друзей. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле", – сказал Шульга.
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
7 августа, 08:07
Следователи предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с похищением, 49-летнему жителю Первоуральска, он дал признательные показания, отметил Шульга.
"Раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений прошлых лет удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУМВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями Следственного комитета. Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По данным Ленинского районного суда Екатеринбурга, в пятницу фигуранта арестовали. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Игорю Рухлову. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей по 11 октября", – добавили в инстанции.
Судя по опубликованной судом фотографии, обвиняемый прятался от прессы, на голову натянул капюшон.
В Подмосковье раскрыли серию убийств 22-летней давности
15 января, 16:05